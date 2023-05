A pesar de las ganas que Manuel Cortés tenía de disfrutar de la aventura de 'Supervivientes', el equipo médico le ha aconsejado que abandone el concurso. Aunque el hijo de Raquel Bollo estaba disfrutando al máximo de esta aventura en la que ha contado con el apoyo incondicional de su hermana Alma en todo momento, Manuel tiene que volver a España tras algunos días aislado del resto de concursantes y en observación. Aunque esta era la última noticia que Manuel quería escuchar, el joven ha reconocido que se lo esperaba y es que ha visto como su cuerpo no le estaba respondiendo como debía en los últimos días.

Ion Aramendi ha conectado en directo con Manuel Cortés para preguntarle cómo se encuentra. "El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico estoy", le ha dicho el hijo de Raquel Bollo. "En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes, le ha explicado el presentador.

Tras esto, Ion Aramendi ha pasado a leer el comunicado del equipo médico y la decisión que han tomado: "Tras volver a analizarse las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tú estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".

Al saber que tiene que abandonar su sueño, el concursante ha reaccionado a la noticia, entre lágrimas: "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible".

Entre lágrimas, el joven reconocía que se le había roto un sueño para él que era el llegar a la final de un concurso por el que ha luchado tanto. Intentando que recupere las fuerzas cuanto antes, su abuelo Fernando le llamaba por teléfono al mismo tiempo que su Raquel Bollo no podía contener las lágrimas en plató: "Para mí ya has ganado. Si no estás bien, para casa" le decía su abuelo orgulloso del concurso que ha hecho. "He seguido los consejos de quienes han sido coherentes, ni mis compañeros me dejaban agacharme porque me iba arrastrando. He estado aquí sin poder hacer pruebas. Solo me queda ver que el público me reciba valorando mi esfuerzo" sentenciaba el joven visiblemente triste por esta decisión.

Como no podía ser de otra forma, Raquel Bollo le dedicaba unas bonitas palabras a su hijo desde el plató en el Manuel recibió numerosas muestras de apoyo en forma de aplauso: "Ha sido un gran superviviente". No se ha rendido en ningún momento, ha llorado por volver".