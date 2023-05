Quedan unos días para que Marta López Álamo y Kiko Matamoros pasen por el altar, pero no son nervios precisamente lo que mostró la novia del colaborador de Sálvame tras un polémico vídeo que se emitió el pasado fin de semana en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco. Marta López Álamo cargó duramente contra el programa: "Os debería dar vergïuenza".

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, que también nutren el espacio con cuestiones que les atañen a ellos mismos. Y entre los temas que tocaron el pasado fin de semana estuvo el de Marta López Álamo y su "impresionante cambio físico". Entre otras cosas, dieron cuenta de los retoques que se había hecho, además de mostrar imágenes de la modelo en distintas épocas de su vida.

Cambio físico

Un vídeo que a la novia de Kiko Matamoros le pareció "una vergüenza". La modelo, a través de una publicación en Instagram donde citó la cuenta del programa de Telecinco y explicó que el cambio físico se debió a que "tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes, esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos, así lo digo".

En otra de las publicaciones, Marta López Álamo comenta que sus retoques estéticos, "ya los he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo. Y que con 14 años tenía cara de niña enferma, porque lo estaba. Y cuando cogí 20 kilos estaba en un momento físico de transición". Acaba señalando que, "que comenten mis retoques genial, pero decir que parezco otra persona de manera peyorativa? Por suerte soy otra persona. Feliz y sana".