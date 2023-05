Este lunes tocó visita médica para Rocío Flores. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco, que hace alusiones constantes a la maternidad, relató a través de sus redes cómo había sido su experiencia en el médico: "Me han hecho una ecografía".

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta. Desde joven, Rocío Jurado demostró un talento natural para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, poco después, comenzó a cantar en diferentes festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", que incluía canciones populares de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama y la convirtió en una de las artistas más queridas de España. A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Además de su talento como cantante, también fue una actriz muy querida por el público, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un ícono para la comunidad. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tabú en España, Rocío Jurado hablaba abiertamente sobre la necesidad de respetar y aceptar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual. La vida personal de Rocío Jurado también estuvo marcada por la tragedia. En 1984, su hermano murió en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer, y en 2006, después de una larga batalla contra la enfermedad, falleció a los 61 años.

Fallecimiento

La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado, sin embargo, continúa vivo en su música, que sigue siendo una inspiración para muchos artistas y fans. Y su legado también sigue a través de su familia, como su nieta Rocío Flores, quien pasó este lunes por el médico y contó, más tarde, cómo había sido la cita. "Me ha pedido una analítica de absolutamente todo, y me han hecho una ecografía de tiroides, pero parece que la tengo bien, y me han pedido una analística de lactosa y fructosa, así que a ver de dónde vienen mis mareos".