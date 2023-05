La influencer Sofía Suescun no parece pasar por su mejor momento. Y es que, la ganadora de Supervivientes y Gran Hermano ha sufrido un percance que le podría marcar de por vida, tal y como contó a través de sus redes sociales: "Una brecha bastante profunda".

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías. De todo eso da cuenta a través de sus redes sociales, así como de otras cuestiones relacionadas con su vida personal.

"Rozarme con el diente"

Este fin de semana, la influencer estaba jugando con su perro y, sin querer, éste acabó haciéndole "una brecha bastante profunda" en la cara "solo por rozarme con el diente". Una herida junto a la ceja que, debido a su gravedad, le dejará marca, tal y como explicó ella misma.

Sofía fue al ambulatorio para que le mirasen la herida, por si necesitaba puntos, aunque los sanitarios descartaron este extremo, "ni siquiera curarlo", así que acabó comprando en la farmacia clorhexidina y unas tiritas de sutura cutánea adhesivas, siguiendo el consejo de una amiga médica para intentar que se aproximen los extremos de la herida todo lo posible y que la marca que le acabe quedando sea la menor posible.