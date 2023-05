Mucho famoseo y rostros conocidos de "Sálvame" protagonizaron y dieron color a la boda sevillana de Raúl Prieto, exdirector del programa de Telecinco que toca a su fin, y el arquitecto Joaquín Torres. Una celebración de dos días que culminó la noche del viernes con una fiesta por todo lo alto y mucha animación en la Casa de Pilatos. Fue un día de lo más especial para la pareja, que suma varios años de relación. En el caso de Torres supone el segundo matrimonio, pues anteriormente estuvo casado con la pintora Mercedes Parrizas, con la que tiene dos hijos, ambos presentes en la boda para arropar a su padre.

Laura Fa y Lorena Vázquez han comentado en su videopodcast, Mamarazzis, los looks de los colaboradores de 'Sálvame' en la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres en Sevilla. Entre los asistentes estuvo Kiko Matamoros, que acudió acompañada de su futura mujer, Marta López Álamo, y su estilismo ha generado ciertas suspicacias.

Laura lo definía como “un poco peculiar” y añadía que era “casi como Irina”. Su compañera asentía, creía ver “una especie de tanga” por encima del vestido además de destacar su abertura en la cintura: “Con media barriga fuera”.

“¿Qué tanga? ¡No llevaba nada!”, se quejaba Kiko Matamoros y explicaba que el vestido llevaba una cadena sobrepuesta.

Sin embargo, Laura y Lorena no eran las únicas que no entendían el estilismo, a María Patiño tampoco le parecía del todo adecuado: "Como si se pone una pluma verde, pero me chocó el estilismo para una boda en Sevilla (...) Marta se lo puede permitir". Además, en unas imágenes que ha colgado la propia Marta en su insrtagram, muchos usuarios critican el retoque en los labios que se han hecho tanto ella, como Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

La esperada boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres ha dado mucho que hablar. Muchas 'celebrities' del mundo de la televisión no han querido perderse uno de los eventos del año, y tampoco han querido dejar de compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Entre ellas, Belén Esteban, que vistió muy orgullosa en la preboda un look de lentejuelas y una estola de plumas de un impactante color azul eléctrico por el cual ha recibido muchas críticas.

La colaboradora de 'Sálvame', que se ha convertido en el centro de las miradas con sus outfits para el gran día de sus amigos, ha regresado a Madrid sin voz tras disfrutar al máximo este fin de semana inolvidable. "¡Pues sí, sí he bailado!", exclamó Belén con felicidad. Además, destacó la belleza de la ceremonia: "Fue una boda preciosa, llena de amigos, familiares, de gente que queremos. Les deseo una vida para siempre, y los que estuvimos allí, nos quedamos con todo lo que vivimos ahí".

La ocasión también brindó a Belén la oportunidad de aclarar los comentarios en torno a su look en la preboda. "Quiero aclarar una cosa. El día que iba de azul, es que la fiesta era de brilli brilli, teníamos que ir de brilli brilli", explicó con una sonrisa. Ella siempre ha sido conocida por su estilo deslumbrante, y esta ocasión no fue la excepción.

A pesar de la alegría y el entusiasmo del evento, Belén Esteban reveló que su atención ahora se centrará en descansar antes de planificar su propia celebración de amor con Miguel Marcos. "No, no. Primero me tengo que recuperar bien de todo", aseguró con prudencia. Parece que la colaboradora se va a tomar las cosas con calma y cuidar de sí misma antes de embarcarse en nuevos proyectos: "Poco a poco, pero muy bien"