Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. Finalmente, en diciembre anunciaron su separación definitiva.

Además de su faceta televisiva, Tamara Gorro es también toda una "influencer". Por ello, comparte constantemente su día a día con sus seguidores. Lo hace, además, con máxima transparencia, contándoles sus alegrías y penas con total normalidad.

En una de sus últimas publicaciones ha hablado sobre un problema que padece desde hace unos días, y no es otro que se suele despertar en torno a las cuatro y un minuto de la madrugada. Dice, además, que en ocasiones se desvela, con cierta preocupación.

Por ello, Tamara Gorro pidió opinión a sus seguidores sobre qué podía pasar. Y recibió respuestas de lo más variopintas: "Te despiertan los tus ángeles", "tus difuntos te quieren decir algo, me pasa lo mismo y me dijeron que era eso", "dicen que cuando te despiertas siempre a la misma hora es porque alguien viene a visitarte", le escribieron algunos "followers", a los que ella contestó: "¿Será verdad lo que me decís?".