Las cancelaciones en Mediaset no cesan. Y es que tras el fin de Sálvame y el Deluxe, producidos por la Fábrica de la Tele, otros dos programas también dirán adiós durante esta temporada. La Fábrica de la Tele produce, entre otros espacios, Socialité, Todo es mentira y Focus. De este modo, la próxima temporada arrancará con muchas novedades.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas. El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular. Sálvame es, sin duda, uno de los principales programas que desarrolla la Fábrica de la tele, pero tendrá que decir adiós a finales de junio. Esto mismo le ocurrirá al Deluxe, algo que ya se conocía. Pero a estos dos programas se sumarán también Focus, lo que ha obligado finalmente a poner en marcha un ERE.

Belén Esteban ha estado en 'Club 113', el podcast presentado por los streamers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, la colaboradora ha reconocido que tiene algún que otro proyecto sobre la mesa. Y allí ha hablado de su futuro. Goorgo pareció acertar por dónde van los tiros: "Te veo yendo a Japón, por ejemplo, y descubriendo el país. Puede ser mágico". "Va por ahí la cosa, he dado en el clavo", añadió después de ver la reacción de Belén, que intentó cambiar de tema: "No podemos decir nada, que me cortan el cuello".

A pesar de la cancelación de 'Sálvame', la 'princesa del pueblo' insistió en que seguirá vinculada a la productora del espacio. No obstante, quiere tomarse una temporada de vacaciones: "Sigo en La fábrica de la tele y voy a seguir con ellos, pero quiero descansar hasta octubre o noviembre". "Ahora trabajo lunes, martes y miércoles, pero he estado en la tele de lunes a sábado todos los días y quiero trabajar un poco menos", explicó.