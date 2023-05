Lío entre concursantes de La Isla de las Tentaciones. Un exconsursante del concurso ha contado que detrás de las cámaras, dos de los concursantes estuvieron a punto de terminar a golpes.

Uno de los más relevantes que ha contado recientemente es que algunos concursantes se quedaron en Villa Playa tras finalizar el rodaje. Y que en ese momento, cuando ya no había cámaras, "porque por contrato solo podían estar durante el rodaje del reality", pasaron cosas.

En concreto, entre Jesús, Carla y él, que fueron quienes retrasaron su regreso a casa. Eso sí, aunque Diego Pérez no entró en más detalles de lo que había pasado, sus palabras denotaron claramente que había sucedido "algo" entre ellos.

Así lo entendieron también sus seguidores que, pese a que pidieron más concreción al exconcursante, no la han encontrado de momento.

Sin embargo, hace unos días le daba por compartir el momento en el que le entregaban una citación para acudir al juzgado. Al principio, el cántabro no sabía de qué podría ser esta demanda. "Nos disponemos a ir para el juzgado con la moto, y voy flipando, no sé de qué será. Es alguien que me ha demandado pero estoy flipando". En el siguiente fragmento de vídeo, Diego nos revelaba de quién proviene la citación: "Vale chavales, pues al final la demanda si que era de Lola, así que os mantendré informados".

Todo quedó ahí, nadie sabía nada. Hasta hoy. Diego ha subido otro vídeo a su cuenta explicando que ha ido a hablar con la abogada: ""no puedo decir todo por aquí y habrá que esperar a sentencia para dar todas las explicaciones. La cosa se va a alargar un poquito pero no por nuestra parte. Hay veces que la gente alarga estas cosas para buscar un poquito de atención". Además, en el vídeo deja claro que la causa de la demanda viene de su perro "Horus", tan famoso en el concurso de Mediaset.

Pero fue este Diego quien, según ha contado uno de sus compañeros, tuvo que ser separado por varios gorilas para que no pegase a Lobo.

"La isla de las tentaciones", todo un éxito

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir apor una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial.

Ahora está previsto que en otoño de 2022 se estrene la quinta temporada del "reality". De hecho, la previsión es que Telecinco ruede los capítulos este verano en República Dominicana.