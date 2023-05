Días después de que la revista 'Lecturas' publicase unas imágenes de Anabel Pantoja en actitud cómplice con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Samu Chávez -una relación que la sobrina de Isabel Pantoja no tardó en desmentir molesta- el programa 'Fiesta' ha revelado que la influencer está enamorada de nuevo, ¡y no precisamente del ex de Tania Déniz!

¿El afortunado? El fisioterapeuta de la tonadillera, David García, con el que se rumoreó que la sevillana habría tenido un intenso 'roneo' durante la gira de su tía por Norteamérica el pasado mes de febrero. A pesar de que ambos han jugado al despiste asegurando que tan solo les une una buena amistad, ésta habría dado paso al amor hace varias semanas. "Está feliz, lleva semanas feliz. Está conociendo a alguien. No es una cara conocida, pero en algún programa se ha hablado de él. El corazón de Anabel Pantoja está contento desde hace semanas. Lo que haga Yulen le importa tres pizzas con mayonesa", ha asegurado el colaborador Iván Reboso, amigo de la influencer. A pesar de que no ha dado el nombre del novio de Anabel, durante la emisión de 'Fiesta' han revelado que no es otro que el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, con el que ha disfrutado de unos días en el Festival Ron Barceló Desalia en Benidorm aunque, jugando al despiste e intentando evitar que la pillen, no ha etiquetado a su nuevo amor en ninguna de las imágenes que ha compartido en redes sociales. Pero en las últimas horas se ha sabido que Isabel Pantoja habría cortado relación con su sobrina, debido a que su hermano Agustín le habría indicado que la influencer "no es una buen influencia". La ex superviviente habría enviado varios mensajes a su tía tras dejarlo con Yulen Pereira y ésta no le habría contestado.