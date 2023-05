Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. La concursante y Alma Bollo han protagonizado un divertido momento bañándose en la orilla de Playa Coco. Artùr y la exconcursante de 'Secret Story' mantienen un tonteo desde hace varios días, pero ella ha aclarado que se trata solo de una broma.

"La película que quiere formar este señor sin ser recíproco vamos. Yo por eso le he preguntado antes que si sabía qué era la ironía y le he dicho que a veces no le pilla. ¿Además no es el prototipo de chico que te gusta, no?", se reía la hija de Raquel Bollo. "No. Yo me río, es cachondeo para mí ", dejaba claro Adara.

En ese momento las concursantes comenzaban a cantar al unísono: "Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira Artùr pero no", mientras reían a carcajadas. En plató existía diversidad de opiniones después de ver el vídeo. Para la defensora de Artùr, Adara y Alma estaban riéndose de su amigo y se creían "superiores" a él. Sin embargo, Elena, madre de Adara, aseguraba que solo se trataba de una divertida escena.

Éxito

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Telecinco fue la cadena más vista en el prime time del martes. 'Supervivientes: Tierra de nadie', con Carlos Sobera al frente, experimentó una ligera subida de dos décimas que le permitió liderar su franja de emisión, reuniendo un total de 1,4 millones de espectadores.

El reality le ganó la batalla a 'Hermanos', que alcanzó la segunda posición en Antena 3 tras escalar siete décimas respecto al martes anterior. En cambio, 'Masterchef' perdió casi un punto y se conformó con la tercera plaza. En la franja de access, 'El hormiguero' arrasó con cerca de 2,7 millones de seguidores.

En laSexta, la entrevista de Ana Pastor a Rodrigo Rato consiguó un buen dato frente a 'Código 10', que sigue sin funcionar en Cuatro. Por su parte, 'Cachitos de hierro y cromo' le reportó un gran dato a La 2 con más de medio millón de espectadores.