Anabel Pantoja ha sido víctima de un ataque. El asunto ha tenido lugar en las redes sociales, donde una usuaria no ha dudado en ir "a cuchillo" a por la sobrina de Isabel Pantoja. "Seguro que me servirá de ayuda", respondió con ironía la "influencer".

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década.

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes". Recientemente ha estrenado un programa en el que viaja descubriendo algunos de los rincones más singulares de Canarias.

Anabel Pantoja ha recibido el ataque a través de las redes sociales. Más concretamente en su Instagram. Fue a través de esta red social donde una usuaria fue a por ella: "Buenas, quería decirte algo por si te sirve de ayuda", comenzó diciendo la usuaria, antes de de ir con todas: "Eres tremendamente maleducada, inculta hasta el insulto, tu físico no te acompaña, prácticamente no sabes hablar ni en castellano (no por ser de Andalucía, sino por tu incultura)".

La cosa no acaba aquí: "Estás a años luz de ser una creadora de contenido con las que intentas equiparte... No tienes ni un ápice de elegancia, saber estar, ni belleza ni simpatía. Empieza a darte cuenta de quién eres y de dónde vienes...y tus antecedentes...no te olvides, guapa".

Por si esto fuese poco, la usuaria se siguió despachando: "No eres Beyoncé, ni Shakira, guapa. Es más... ¿sabes hacer algo en esta vida además de comer y ser maleducada con la prensa? Seguro que te servirá de ayuda", concluye.

Anabel Pantoja compartió unos pantallazos del asunto, y respondió con ironía: "¿Te has quedado a gusto tú hoy, no mi arma? Seguro que me servirá de ayuda", escribió, con marcada retranca.

No es la primera vez que Anabel Pantoja hace denuncias públicas del acoso al que es sometida en sus redes sociales. De hecho, en ocasiones ha llegado a reconocer que este tipo de situaciones le afectan personalmente, incluso llegando a llorar por ello.

Este tipo de situaciones no son exclusivas de la sobrina de Isabel Pantoja. Son muchos los "influencers" que denuncian reiteradamente este tipo de actitudes hacia ellos. Especialmente de usuarios que se amparan en el anonimato para insultarles.