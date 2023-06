Belén Esteban no gana para sustos. Después del accidente que sufrió hace un año en el plató de Sálvame, la colaboradora ha tenido un nuevo accidente, tal y como contó este lunes durante el programa; "Todavía no se me ha curado bien".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV. La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición. Colaboradora Belén Esteban es, sin duda, una de las colaboradoras más queridas de Sálvame, sobre todo por la naturalidad con la que cuenta las cosas. Y eso fue lo que hizo durante la emisión de este lunes en Sálvame, cuando la colaboradora fue sorprendida echándose una crema en la pierna. Al ser preguntada al respecto, la Esteban contó que "me caí el otro día y me salió una costra muy grande". Pero esto no fue todo, y es que se celebró el desfile del Cristo de la Salud en Paracuellos del Jarama, "con el que tengo una promesa muy grande y que no me ha fallado nunca". El problema es que la colaboradora entró a ver el cristo de rodillas "y todavía no se había curado bien, así que lo tengo un poquito mal". @davidrionda #lacorredoria #humor #doblaje #davidrionda #telecinco ♬ sonido original - David Rionda #belenesteban en #asturias Belén Esteban 'pasea' por Asturias Pero ahora, David Rionda le ha querido hacer un homenaje a la reina del pueblo haciendo uno de sus ya típicos doblajes. En él, Belén Esteban pasea por Asturias y dice que ha quedado "en la Corredera": "Entre la Corredoria y la calle Corrida estáis muy salidos".