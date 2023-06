Isa Pantoja está en boca de todos desde que su pareja, Asraf Beno, concursa en Supervivientes. La hija de la Tonadillera no se ha perdido una gala, pero ayer no pudo asistir al debate en Telecinco por lo que parece se run problema de salud.

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

Isa Pantoja participó en la edición de "Supervivientes" de 2015, cuando tenía 19 años. Entonces dio mucho que hablar y fue tildada de "niñata" e "inmadura" por parte de la audiencia y de algunos de sus seguidores.

En aquella edición, acabó en cuarto puesto. Compartió elenco con Christopher Mateo (ganador), Nacho Vidal (segundo) o Rubén López (tercero). El resto del elenco lo formaron Rafi Camino, Fortu, Lola Ortiz, Lucía Parreño, Suhaila Jad, Elisa de Panicis, Carmen Lomana, Noel Bayarri, Isabel Rábago, José Labrador, Arantxa Bustos, Carmen Gahona y Rasel Abad. Estos dos últimos abandonaron: Abad de manra voluntaria y Gahona de manera forzada. Isa Pantoja fue líder durante una gala y estuvo nominada en seis ocasiones. En total, estuvo 84 días en la isla.

Ahora Isa Pantoja ha regresado al plató de "Supervivientes", aunque para defender a su prometido, Asraf Beno. Por eso, hoy ha colgado un tweet en el que habla del asunto. "No soy la misma persona de hace 4 años y es uno de los comentarios que más recibo, tanto por el público como por compañeros y colaboradores. La gente madura y ve sus errores pasados. Asraf y yo lo hemos hecho. Las personas evolucionan como todo en esta vida desde que el mundo es mundo".

Pero ayer, Isa Pantoja colgó una imagen en su Instagram en el que aseguraba estar "muy cansada con los relajantes" y explicando que había sufrido un problema de salud: " He tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar. Me ha recetado el médico de urgencias e intentaré ir mañana. ha sido algo que he ido alargando y ahora me ha dado en la cara. Cuando sepa algo os informaré", escribió.