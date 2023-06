Cuando Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco afronta su recta final, comienzan ya las quinielas para ver quién se hará con el triunfo en el concurso. Al respecto se ha pronunciado una exconcursante de Supervivientes a través de las redes sociales: "A boca llena".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Adara y Asraf no consiguen solucionar sus problemas. Los concursantes han escuchado en Palapa las imágenes de la tremenda discusión que tuvieron tras la hoguera de la sinceridad. Carlos Sobera ha intentado poner paz entre los supervivientes, pero han terminado lanzándose un sin fin de reproches:

“No me gusta nada lo que he escuchado la verdad. A mí no me gusta verla mal, pero yo no puedo hacerla cambiar de pensamiento ni puedo hacer nada”, explicaba Asraf. “Ha sido por lo que ha ido ocurriendo. Había muchas situaciones que él las pinta a su manera, lo tergiversa, intenta pintar una imagen de mí que no es…Pienso así por todas las cosas que me han ido ocurriendo a mí con él”, respondía Adara. “A lo largo del concurso he visto muchas situaciones injustas y lo volvería a defender, pero, por otro lado, veo la otra parte”. “Veo que le gusta quedar bien delante de la cámara. Si ve que está quedando mal, por ejemplo, en el momento que yo estoy llorando con mis compañeros, justo se pone detrás cabizbajo. He visto un montón de cosas así. El día de los cangrejos…un montón de situaciones que está forzando y que realmente si soy su amiga no hace esas cosas”, dejaba claro la exconcursante de ‘Secret Story’

“Soy la persona que soy, sé lo que hago, lo que hago con cariño y lo que no. Me da igual lo que me digan, da igual que sean 17 personas. Interpretar lo que queráis, a mí estos cambios no me gustan mucho pero bueno. Yo lo de Adara no lo considero algo como traición. Creo que ha sido una mal interpretación”, justificaba el novio de Isa P, asegurando que su compañera también le había gritado y posteriormente le había pedido perdón.

Este momento de tensión ha provocado la reacción de Mercedes Milá, que ha estallado como nunca, acusando incluso de racistas a los concursantes.

"Ayer por la noche escribí esto:

Lo escribo en caliente. Estoy viendo Supervivientes. Estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable.

Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno.

De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso (de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara) cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial, empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos.

Asraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores. Qué puede estar pasando?

Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante".