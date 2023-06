Isa Pantoja no pasa por su mejor momento. La hija de Isabel Pantoja ha vuelto a padecer problemas de salud que, en esta ocasión, el han llevado a Urgencias. "Lo fui alargando...".

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

Isa Pantoja participó en la edición de "Supervivientes" de 2015, cuando tenía 19 años. Ahora, quien participa es su novio, Asraf Beno, al que defiende a capa y espada a través de sus redes sociales y en el plató del programa.

Precisamente, Pantoja no pudo acudir a los estudios de Telecinco por un problema de salud del que habló a través de su Instagram. "Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar. Estoy mejor. Pues con lo que me recetó el médico de urgencias, espero poder ir mañana a mi programa y a los demás que me corresponden esta semana", ha revelado.

Además, también ha descartado que su dolencia pueda deberse al estrés al que está sometida en los últimos tiempos. "Lo fui alargando por centrarme mucho en Supervivientes estos días y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado la cara, así que cuando vaya y sepa realmente algo, os informaré", abundó.

Esta situación puede hacer que Isa Pantoja esté ausente en sus redes sociales y en la televisión. "Deseadle mucha suerte a Asraf", concluyó.