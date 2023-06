Cuando Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco afronta su recta final, comienzan ya las quinielas para ver quién se hará con el triunfo en el concurso. Al respecto se ha pronunciado una exconcursante de Supervivientes a través de las redes sociales: "A boca llena".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Los tres ganadores de la prueba del pasado martes, Alma Bollo, Bosco Martínez Bordiú y Asraf Beno, se han dejado la piel en una dura prueba de equilibro y fuerza llamada el saco de tortura.

“A mí señal vais a tener que subir los pies en esos pedestales y agarraros a las sogas de las que penden unos sacos con el 50% de vuestro peso actual. En el momento que el saco toque el agua, estaréis eliminados. Os iré diciendo que cambiéis de pedestal, que serán más puntiagudos e incomodos”, ha explicado Laura Madrueño. Alma Bollo ha sido la primera en ser eliminada, dejando un reñido duelo entre sus dos compañeros. Finalmente, Bosco ha caído al agua dando la victoria al novio de Isa Pantoja.

“Qué alegría, se lo dedico a toda la gente que me apoya y me sigue. Me está costando muchísimo, ya se lo he comunicado a la gente que sigue aquí. Estoy sufriendo muchísimo, pero es el concurso de mi vida”, ha dicho él con la voz entrecortada.

Al finalizar la prueba Alma ha mostrado su descontento. "Alma ha deaparecido, no está ahora con nosotros y le está diciendo a la organización que no quiere ni volver a palapa", ha explicado Laura Madrueño al finalizar al prueba de líder, aunque luego la superviviente se ha incorporado junto a sus compañeros en la palapa.