Pasapalabra es uno de los programas más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos.

Aún más. Telecinco intentó prolongar el Sálvame y las noticias de cotilleo mientras veía como en su competencia se sumaban los espectadores cada día más al concurso en el que se hacía famosos a personas como Pablo Díaz, el último concursante que consiguió el rosco y que se llevó a casa más de un millón de euros. Y es que en buena medida el éxito del programa se basa en eso: en tener espectadores muy fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla. Esa cercanía y amabilidad es lo que hace que cada vez más gente se sume al formato para intentar que esos concursantes se lleven el mayor premio posible

Desde que Rafa se alzara con el bote del programa, son muchos los concursantes que han pasado por el espacio presentado por Roberto Leal y tratar de llegar el enorme hueco que dejaron el vencedor y su rival, Orestes. Sin embargo, la silla azul ha guillotinado a muchos aspirantes. Pero parece que ahora el programa ha recuperado la esencia que enganchó a millones de televidentes. Primero con Moisés. A muchos les ha sonado su cara cuando le han visto aparecer como aspirante en la ‘Silla Azul’. Es Moisés Laguardia, un exconcursante de ‘Pasapalabra’ que se ha ganado su derecho a afrontar una nueva oportunidad tras eliminar a Alejandro, que sólo ha resistido un programa. Moisés tiene 37 años y es de Alfaro, en La Rioja. Licenciado en Economía, trabaja como contable… y ya ha participado varias veces en una anterior etapa de ‘Pasapalabra’. La primera vez que concursó fue en diciembre de 2014, durante 9 programas, en los que se llevó 9.000 euros. Después, regresó para un campeonato especial en el verano de 2016. En mayo de 2017, empató contra un jovencísimo Pablo Díaz en un programa especial con el que se ganó la posibilidad de volver a concursar, lo que ocurrió con su participación más recordada. Fue en 2018. Resistió dos meses, un total de 37 programas en los que se llevó 33.600 euros.

Desde entonces, ha seguido preparándose e, incluso, le hemos podido ver en las convocatorias que otro querido exconcursante, Nacho Mangut, ha hecho a través de una red social. En uno de los vídeos, se le puede ver enfrentándose a Luis de Lama… ¡y ante la atenta mirada de Orestes!

Ahora es el turno de Fernando, que se está convirtiendo en la revelación de 'Pasapalabra'. Lleva una victoria y un empate, como ha resumido Roberto Leal. "Un ratio bastante correcto", ha valorado el gallego, satisfecho.

Es la primera vez que participa en un concurso de televisión y, a pesar de su aparente timidez inicial, está jugando de una forma tan brillante como lo es su currículum. El presentador lo ha contado al darle una nueva bienvenida: "Estudias doctorado en Estadística y Genética, trabajas en la USC (Universidad de Santiago de Compostela) como investigador y también en el IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago)".

Fernando ha bromeado con que Roberto estaba "muy bien informado": "Porque me lo has dicho tú", le ha replicado el presentador. Por si fuera poco, ahora suma su participación en 'Pasapalabra'. el cocnrusante se está ganando el cariño dle público y su sentido del humor lo demuestra, como ha pasado con Andy y Lucas. Marca la tradición, como ha dicho Fernando, dar las gracias a los invitados por la ayuda que han prestado a los concursantes durante su visita a 'Pasapalabra'. Lo han hecho los dos, tanto él como Moisés, aunque en el caso del gallego ha tenido un toque divertido que ha provocado las risas en el plató.

Andy y Lucas han regalado su nuevo disco a los miembros del equipo, al resto de invitados, a Roberto Leal y, por supuesto, también a los concursantes. Fernando ha agradecido este gesto y les ha hecho una petición pero con un detalle que ha dejado algo descolocados a los cantantes: "Si da tiempo, luego os pido que lo firméis que, si no, no vale lo mismo en la reventa". Ironía o no, este golpe ha hecho reír a todos, incluso a Andy y Lucas.