En diciembre saltaba la noticia de la ruptura sentimental entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, unos rumores que tuvieron fuerza meses antes de que se hiciera oficial. Al parecer, la 'Reina de corazones' no aguantaba más y decidió cortar por lo sano. Una revolución mediática que sobre todo afectaba al escritor ya que decidía apoyarse en su exmujer, Patricia Llosa, cuando más necesitaba calor humano.

El pasado mes de abril nos enterábamos, según el podcast 'Mamarazzis', que Isabel podría haber encontrado una nueva ilusión: Alfonso Díez, con el que disfrutó de una agradable cena en un restaurante madrileño junto con su gran amiga, Nuria González, y otra persona anónima.

Isabel Preysler se encuentra en Sevilla este fin de semana para disfrutar de una boda de ensueño en la capital andaluza. Este sábado se han dado el 'Sí, quiero' en Sevilla Sol Medina, la hija del Duque de Segorbe y Gloria Orleans-Braganza, y Pedro Domínguez-Majón, en el interior de Casa Pilatos. Una ceremonia que ha reunido a grandes rostros conocidos de la aristocracia española.

Entre ellos, hemos podido ver a Carmen Tello y Curro Romero, , Beatriz de Orleans, Cósima Ramírez, Hubertus von Hohenlohe, Victorio y Lucchino, el doctor Francisco Trujillo, entre otros. Todos han disfrutado de un día espléndido en la capital andaluza y han celebrado el amor de los novios.

Ignacio Medina, padre de la novia, nos confesaba que no estaba nervioso porque "no me pongo nervioso nunca" y que estaba "feliz" porque "todo lo que hacen mis hijas me parece bien".

Victorio y Lucchino nos comentaban que diseñar el vestido de la novia ha sido "muy fácil" porque "se ha entregado a nosotros". Además, los modistos ya estaban acostumbrados a sus gustos porque "la vestimos mucho" ya que le han hecho "montones de vestidos, como el de ayer".

Beatriz de Orleans, llegaba de lo más feliz a la ceremonia y presentaba ante las cámaras a su hijo, con quien posaba mostrando el gran orgullo que siente hacia él. Tras el enlace confesaba que "todo ha sido muy emocionante, una preciosidad, una maravilla".

Gloria Orleans-Braganza aseguraba que la ceremonia ha sido "preciosa" porque han puesto "música brasileña".

Por otra parte, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada se llenaba de halagos a la hora de hablar de la boda, una ceremonia "maravillosa" en la que novia ha brillado: "estaba espectacular, una princesa, para morirse".

Carmen Tello y Curro Romero aseguraban que todo ha sido "precioso" y que la novia ha ido "impresionante".

Muy emocionados y ya convertidos en 'marido y mujer', Sol y Pedro han salido de lo más felices después de darse el 'Sí, quiero' y detrás de ellos todos los familiares que no han querido perderse este enlace tan especial y emotivo que ha congregado en Sevilla a grandes rostros conocidos de nuestro país.

A esta misma celebración ha acudido Alfonso Díez, que este viernes se dejó ver en la estación de Atocha, en Madrid, para coger un ave y acudir al enlace matrimonial en el que se encontrará con la madre de Tamara Falcó tras las especulaciones de una posible 'amistad especial' con él.