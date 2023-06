Melani Olivares es una de las actrices de nuestro país con las que nos pasaríamos horas y horas hablando porque sus vivencias y experiencias en la vida dan para sentarte con ella y no levantarse por lo menos en un día entero. Sus papeles como actriz y las veces que ha acudido a los platós de televisión para hablar de su vida, nos han dejado siempre con ganas de más.

Su vida no ha sido fácil. En las últimas semanas, la actriz ha copado múltiples titulares de la prensa que recogen dos embarazos complicados que nunca llegaron a su final. Uno de ellos, antes de recoger a su hija adoptiva en Etiopía. Tiene tres hijos, pero, llegar a conseguir esta familia, no ha sido fácil.

Melanie visibiliza todos los tipos de familia y saca adelante a sus tres hijos con esfuerzo y amor. La actriz nos habla del duro momento en el que decidió abortar cuando se encontraba en pleno proceso de adopción de su primera hija.

Resulta que, si vas a adoptar y te quedas embarazada, te sacan del proceso de selección. Melanie decidir “ir a por mi hija”, la que iba a adoptar. Cuenta que la decisión de adoptar la tomó sola, pues no tenía claro al 100% quién era el padre (dudaba entre dos hombres). Así nos lo cuenta

“No tenía una relación con ellos de nada. Los seguí viendo y saben la historia. Uno sí me lo preguntó, pero es que… no había elección. Era una elección mía, personal. Igual que la maternidad era una elección mía, igual que mis otros dos hijos tienen sus padres y ellos tienen la relación con sus padres que ellos quieren”.

Su denuncia tras no cobrar

La actriz ya estuvo hace unas semanas en el 'Deluxe', donde volvió a hablar sin pelos en la lengua de su situación económica. La actriz aseguró que después de los duros momentos de la pandemia se sentía más aliviada al volver a tener proyectos: "La situación económica me ha dado miedo durante un tiempo, pero ahora acabo de rodar una película...", comentó.

Sin embargo, la actriz reconoció que aún no ha cobrado parte de su trabajo: "Me deben todavía un dinerito... la mitad". "Cuando la estrenen, que sólo pongan la mitad de la peli", respondió jocoso Jorge Javier, a lo que ella también respondió con humor: "Claro, que me quiten la mitad de la cara", añadió ella.

"A los 49 años te vas a trabajar a la República Dominicana durante un mes entero y no te pagan, ¿cómo te quedas?", le preguntó el presentador. Ella respondió brevemente que el asunto está en manos de sus abogados y añadió: "Me parece alucinante. Si no tienes dinero para hacer una película, pues no la hagas". Por otro lado, Olivares habló de su faceta como influencer en redes: “Yo tengo los huevos puestos en otras cestas. Ahora estoy haciendo mucha publicidad en Instagram (..) Si las cosas no van bien como actriz, tiro de publi”, afirmó, para después dignificar su trabajo asegurando que también le gusta.