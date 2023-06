La que fuera mujer de Kiko Matamoros llegaba a 'Fiesta' para colaborar en el programa. Al igual que las últimas semanas, su nombre salía al hablar de la boda de su ex con Marta López y todo el revuelo que sigue habiendo entorno a su relación. Lo que nadie esperaba es que fuese a hacer unas declaraciones tan sinceras sobre su vida privada y su estado actual con su pareja.

Comenzaba dedicando unas palabras a Óscar Ocaña, con quien lleva compartiendo su vida los últimos meses. Reconociendo que es un hombre de lo más especial y una de las personas más importantes de su vida, reconocía con tristeza que se han ido distanciando las últimas semanas. Hablando incluso de un "parón" en la relación, recordaba lo mucho que le quiere pero ahora siente que necesita más tiempo para sí misma. Desde que es mayor de edad, ha ido encadenando una relación tras otra y cree que ha llegado el momento de disfrutar de su soledad.

Excusándose en el trabajo, hablaba de los compromisos laborales que le impiden verle más a menudo y mantener un ritmo que sea factible para ambos. También reconocía que tiene miedo a la rutina tras haber pasado dos décadas casada y haber pasado por ello. De nuevo soltera, aseguraba que se encuentra plena y con una vida llena, que valora por encima de todo en este momento.

Sin reconocer quién de los dos ha tomado la decisión de dejar un espacio entre ellos, Makoke hablaba de la buena relación que han conseguido establecer los últimos días, comentando que incluso han hablado esta misma mañana, por lo que no han acordado tener contacto cero de momento. Aurelio Manzano recordaba que había visto a Óscar agobiado las últimas semanas, a lo que ella le aseguraba que eso era mentira, que a pesar de todo, se han mantenido juntos por lo mucho que le valora y el cariño que le guarda después de estos meses.

‘’ ¿Estás bien?’’ le ha preguntado Emma, a lo que Makoke ha respondido con un, no muy seguro, ‘’Estoy bien’’, respuesta que no le ha convencido mucho a la presentadora. ‘’Sentimentalmente con Óscar estamos muy bien, esta mañana he hablado con él. Es una persona increíble, es de las mejores personas que se ha cruzado en mi vida, pero yo desde que tengo 19 años no he estado un verano sola, nunca, siempre he tenido novio. La verdad que ahora tengo yo unos proyectos también y estamos en comunicación, ya te digo que el fin de semana que viene le veré, pero bueno, un poco de distanciamiento’’, ha explicado Makoke confirmando así un ‘parón’ en la relación con su actual pareja.

‘’Le quiero muchísimo, es una persona que quiero muchísimo, lo que pasa que yo ahora estoy metida en varios proyectos y realmente tengo como un poco de miedo a la rutina, yo he estado 20 años casada y no tengo ganas ahora mismo, tengo mi vida muy llena, muy plena’’, ha explicado la colaboradora.