El final del Sálvame de hace unos días contó con una improvisada pedida de matrimonio por parte de Yaiza, que apareció vestida de novia, a Ginés, ambos famosos tras su participación en Supervivientes. No era la primera vez que hablaban de matrimonio, pero lo más sorprendente fue la respuesta de Ginés: "Y más cosas que vendrán".

Los protagonistas han sido Ginés y Yaiza, cuya historia de amor ha traspasado el programa de supervivencia. De hecho, en la edición de este viernes de Sálvame, la pareja vivió una petición de matrimonio muy especial. Yaiza apareció, por sorpresa, vestida de novia y le pidió matrimonio. Ginés no solo respondió que "sí", sino que dijo "y más cosas que vendrán", no cerrándose a formar una familia con la canaria.

Pero la presencia de Yaiza en televisión no terminó ahí. Yaiza ha visitado ‘Fiesta’ durante la tarde de este sábado, pero su paso por el programa no está siendo nada fácil para la novia de Ginés. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha asegurado que son demasiadas las presiones emocionales las que ha tenido que afrontar durante los últimos días.

Con Yaiza ya fuera de plató, Emma García ha tenido que abrirle paso a su compañera María Verdoy, quien se encontraba acompañando a Yaiza debido a que la invitada se ha sentido mareada y los servicios médicos han tenido que acudir a prestarle atención médica. ’Ha ocurrido algo, sabemos que Yaiza se está enfrentando a un momento muy delicado, que está muy nerviosa, pero hace solo unos segundos pues a Yaiza le ha dado un bajón de tensión, le ha dado un vahído y tenemos ahora mismo al servicio médico con ella’’, ha explicado la colaboradora sobre el estado de salud de Yaiza.

Yaiza, visiblemente afectada ha explicado cómo se encuentra: ‘’Nada fácil, nada está siendo fácil y el cuerpo pasa factura y ya está, pasarlo’’. Emma García ha querido mandarle ánimo y fuerza a la pareja de Ginés y ella no ha podido evitar emocionarse.

Después de recuperarse de su percance de salud, Yaiza ha vuelto a entrar al plató del programa, pero lo ha hecho visiblemente afectada y emocionada: ‘’No es lo mismo cuando vienes a defenderte que cuando vienes a corazón abierto (…) El venir siempre a la defensiva aquí, me da pena, pero está siendo así y hoy es diferente’’. Emma García ha querido saber cuánto tiempo lleva Yaiza con ‘ese escudo’ con el que se protege. La novia de Ginés no ha podido evitar romperse y ha contestado a la presentadora: ‘’Muchos años ya, mucho tiempo. Adopté ese personaje porque era más fácil para mí inflar un globo antes de salir de mi casa y depende de como fuera el día o era de aire normal o era de helio, me tenía que aguantar más o menos, pero explotaba en mi casa, en mi soledad, en mi intimidad. A mi nadie me ha visto llorar en la calle o no me ha visto esa parte más sensible de mí, más que mi entorno’’.