La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo ha tenido estilismos impresionantes, como el de Laura Matamoros, madrina de la ceremonia, o Alejandra Rubio, que ha optado por un Hannibal Laguna muy acorde a su personalidad. Los novios también han sorprendido con su elegancia por el día y un estilismo más arriesgado para la noche. De la fiesta, ya se han filtrado imágenes donde se puede ver a Marta con un vestido en palabra honor con escote corazón y corsé de pedrería y a Kiko con un traje negro de americana estampada.

Marta Castro ha sido una de las mejor valoradas de la velada por la sencillez y elegancia de su look. Ha optado por un vestido satinado suelto, largo, sin mangas con cuello cisne que ha combinado con una capa de tul color amarillo. Simple y elegante. La influencer ha lucido un estilismo ideal para una boda en primavera ya que es de lo más sencillo posible, cómodo y estiloso. Para la ocasión ha elegido unas sandalias de tacón abiertas que se esconden debido a la longitud del vestido y el peinado ha sido también muy acorde a su look, ya que ha lucido la melena suelta, ondulada y con raya en el medio. Además, el toque más especial del lookazo ha sido la cartera de mano que ha llevado, impregnada de pedrería. Marta goza de una excelente relación de amistad con la hija de Kiko Matamoros y por eso no ha querido perderse este enlace del que se lleva hablando meses. Laura ha sido y es uno de los apoyos más importantes para la influencer en los meses más complicados para ésta cuando anunció su separación con Fonsi Nieto.

Laura Matamoros ha optado por un estilismo de Redondo en tono burdeos.

Entre los invitados también había compañeros de Sálvame de Kiko Matamoros como Alonso Caparrós y su mujer o José Antonio Avilés.

Otra de las invitadas al evento ha sido Nuria Marín, que eligió un vestido en color vino de la firma low cost "Feversave".

Filtración

Tom Bruse, exconcursante de "La isla de las tentaciones", ha tenido la culpa. El joven subió una fotografía de la noche y terminó así con todo el secretismo de lo que estaba ocurriendo de puertas adentro en la boda de Kiko y Marta. Pese a que los novios no habían prohibido el uso de teléfonos móviles, como sí que hacen otros muchos famosos para preservar la exclusiva, sí que habían pedido a sus invitados que no subiesen nada a redes sociales hasta una semana después, tal como explicó Nuria Marín.

Es por eso que muchos invitados colgaron una foto de su estilismo antes de empezar la ceremonia, pero no dejaron rastro de lo que pasó después. Sin embargo, Tom Bruse arruinó la exclusiva al colgar una foto de la noche.