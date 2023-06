Se recrudece el enfrentamiento entre Ginés Corregüela y su familia tras su expulsión de 'Supervivientes'. El jienense, inseparable de Yaiza Martín, continúa defendiendo su amor por su novia y haciendo oídos sordos a los que creen que la canaria le está utilizando para conseguir fama.

Tanto es así que incluso le da igual que su hija Miriam no quiera saber nada de él y no ha dudado en acusarla de estar "manipulada" y de no querer hablar con él si no es en un plató y con un cheque de por medio. Unas declaraciones a las que la exmujer de Ginés, Isabel Hurtado, no ha dudado en responder con contundencia, arremetiendo contra el 'rey de los bocadillos' y contra su pareja: "Está súper equivocado. Debería centrarse en los sentimientos que tiene su hija y en cómo se ha portado con ella toda la vida. Conociéndola como la conoce sabe que es una chiquita que no se puede manipular". "El que está manipulado como una marioneta es él, debería preocuparse por la gente con la que está, que está cargándose su vida, su programa y su reputación", ha estallado.

Lejos de poner fin a la polémica, el exconcursante de supervivientes ha acudido a Viernes Deluxe para someterse al temible polígrafo en presencia de su novia Yaiza. Y la cosa no ha salido del todo bien... ¿Por qué no perdona a parte de su familia? ¿Por qué la situación está peor que nunca con su hija Miriam? ¿Es conocedor del pasado de Yaiza? Ginés Corregüela se somete a los cables de la máquina de Conchita para dejar al descubierto la verdad de su relación con la canaria pero también las mentiras que ha intentado ocultar.

El rostro de Yaiza Martín cambiaba por completo cuando Conchita desvelaba que Ginés había intentado engañar al polígrafo. Aunque el jienense aseguraba que no le había sido infiel a Yaiza, la máquina determinaba que mentía. Ginés Corregüela intentaba dar explicaciones sin mucho éxito ante una atónita Yaiza que descubría en directo que su novio no ha sido sincero con ella.

¿Le tienes rencor a tu hija Miriam por haberte llamado en televisión cerdo, payaso y mal padre? No. Miente.

¿Renunciarías a la relación con tus hijas, Miriam y Laura, si ellas rechazan a Yaiza? No. Miente.

¿Te has referido despectivamente a tu hija Miriam por ser lesbiana? No. Dice la verdad.

¿Quieres más a tu hija Laura que a tu hija Miriam? Sí. Dice la verdad (Ginés ha cambiado la respuesta, cuando se hizo el polígrafo con Conchita dijo que no).

¿Hiciste el paripé de reconciliarte con tu exmujer en Honduras para ganarte el apoyo de la audiencia de ‘Supervivientes’? No. Miente.

¿Ha tratado Yaiza de aprovecharse de ti económicamente en algún momento? No. Miente.

¿Te dijo Yaiza en la terraza de un bar de Sevilla que “aquí tenemos que sacar dinero todos”? No. Miente.

¿Te avergüenza que Yaiza cuente públicamente cómo hace la cruceta contigo? No. Verdad.

¿Quieres casarte realmente con Yaiza? Sí. Dice la verdad.

¿Has alternado y mantenido relaciones sexuales durante un mismo periodo de tiempo con tu exmujer Isabel, tu amante Luisa y tu novia Yaiza? Sí. Verdad.