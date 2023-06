¿Dónde está Jorge Javier Vázquez? El presentador de "Sálvame", el "Deluxe" o "Supervivientes" está de baja médica. Así lo aseguró hace unos días "La fábrica de la tele", la productora para la que lleva años trabajando. Si bien, la empresa, que no pasa por su mejor momento tras conocerse la cancelación de michos de sus programas, no ha entrado en más de talle, lo que ha abierto un mundo de especulaciones.

La "desaparición" de Jorge Javier Vázquez tuvo lugar solo unas semanas después de que se anunciase que "Sálvame" diría adiós a la pequeña pantalla este mes de junio.

Unos días después, el presentador se ausentó de la televisión. Poco después "La fábrica de la tele" anunció que la "desaparición" atendía a una prescripción médica.

Desde entonces, nada se sabía de Jorge Javier Vázquez. Solo se dejó ver con Rocío Carrasco para acudir a un musical.

El presentador tampoco ha publicado nada en sus redes sociales, pese al momento convulso que está viviendo la cadena y los programas en los que participa. Ahora ha sido María Patiño quien ha hablado sobre él. "Echo de menos a Jorge Javier Vázquez", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Hay quien apunta a que la ausencia de Jorge Javier Vázquez pueda deberse a un problema de salud grave. También a que pueda tratarse de un asunto de salud mental. Si bien, por el momento el catalán no ha aclarado anda al respecto

Pero Jorge Javier Vázquez se encuentra de baja médica desde el pasado 18 de mayo, cuando se ausentó de la gala de 'Supervivientes', que terminó presentado Carlos Sobera.

El presentador se ha pronunciado esta tarde sobre su estado de salud en su Instagram, explicando que no se encuentra bien, y sin fijar fecha a su regreso a Telecinco, dejando en el aire su presencia en el final de 'Sálvame'. Esto es lo que ha dicho:

Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".