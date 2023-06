Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' este viernes en la Basílica de San Miguel, en Madrid, rodeados de todos sus seres queridos y muchos rostros conocidos de televisión. Un enlace que fue de lo más comentado y, como era de esperar, retransmitido en directo desde 'Sálvame Diario'.

Después de disfrutar hasta altas horas de la madrugada, Kiko y Marta han abandonado el Hotel Ritz donde tuvo lugar el convite y la posterior fiesta, con el rostro lleno de felicidad. Ambos nos han confesado que todo fue "bien, muy bien" y que sus caras reflejan lo bien que lo pasaron anoche, culpando a la "resaca" por la expresión.

En la boda ha habido sonadas ausencias como la de Jorge Javier Vázquez, Terelu o Pipi estrada, todos compañeros del colaborador de Sálvame en el programa de Telecinco. Pipi Estrada es uno de ellos y desvela en ‘Fiesta’ el mensaje que le envió Kiko al respecto.

Cuenta Pipi Estrada que Matamoros se puso en contacto con él para explicarle la razón por la cual ha decidido no invitarle a su boda con Marta: “Es algo que acepto, pero no comparto”, apunta Pipi. Estas son las palabras de Kiko a Pipi:

“Sabes perfectamente que no podía invitarte por las circunstancias de la concurrencia de Alejandra y Terelu. Alejandra es íntima de Marta. Sin ningún rencor por mi parte, un abrazo”, fue lo que le escribió Kiko a Pipi.

Paloma García Pelayo y Marta López consideran que la decisión de Kiko tiene lógica porque, si tiene buena relación con Terelu, en entendible que no quiera contar con Pipi. Por su parte, Alejandra Rubio quiere dejar claro que ella no le pidió nada a Kiko, sino que ha sido decisión propia del novio.

¿Y ahora? ¿Cómo va a ser la vida de Kiko y Marta? Desde luego la pareja tenía muy claro su futuro tras la boda si llegaban los bebés. Así lo contaban en el videpodcast que tenían en Mediaset. "¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".. Marta López Álamo y Kiko Matamoros no han sido padres todavía y ya están en desacuerdo con muchas cosas que tienen que ver con su paternidad. Uno de los mayores motivos de esta pelea es el nombre de su futuro bebé. Cada uno tiene claro qué es lo que quiere y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial para él, pero Marta no está por la labor de aceptarlo. El colaborador de televisión explica el motivo por el cual quiere llamar de esta manera a su hijo, pero a su futura mujer no le convence en absoluto.

Marta y Kiko saben bien todas las responsabilidades que conlleva traer un hijo al mundo y, por eso, la modelo tiene muy claro cómo va a afrontar su maternidad. La influencer habla de lo sacrificado que es su trabajo y la ayuda que va a tener que recibir para poder conciliar todas las facetas de su vida. Por su parte, Kiko desvela su opinión al respecto.