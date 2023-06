Jorge Javier Vázquez no está en su mejor momento. Tras varios días de ausencia y después de que "La fábrica de la tele" reconociese que el presentador se ausentaría de los platós por una enfermedad, el catalán ha salido en sus redes sociales a hablar del asunto. Pese a que no ha concretado qué es lo que pasa, todo apunta, por sus palabras, a que se trata de un asunto de salud mental. Por ahora no se ha puesto plazos de recuperación.

Si hace unos días era Alejandro Sanz quien afirmaba a través de sus redes sociales estar pasando por un bache emocional, ahora ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha afirmado que su cuerpo le había pedido parar. El presentador de "Sálvame", "Deluxe" o "Supervivientes" ha afirmado que no se marca plazos en su recuperación. De hecho, no descarta que este parón sea definitivo. Esto lo ha afirmado a través de sus redes sociales. Y ha sido allí donde ha recibido el apoyo de centenares de sus seguidores. También el de muchos de sus compañeros en estos años. María Patiño: "Te quiero y como decía mi padre, te mereces que te quieran". Terelu Campos: "Lo primero eres tú, no lo olvides. Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es lo necesario y lo mejor para ti, adelante. Aunque te echamos de menos". Adela González: "Valió la pena conocerte, disfrutar, reír, llorar, compartir...y más que lo haremos, cuando sea, dónde sea. Te abrazo fuerte". Chelo García-Cortés: "Todos te echamos de menos pero solo tu puedes saber Que es lo mejor para ti amigo . Un beso enorme Jorge y Gracias por todo". Carme Chaparro: Compañero, lo primero es que te cuides. A estos hay que añadir una amplia lista de personalidades que también se han sumado en los apoyos. Entre ellos se encuentra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz o la actriz Lolita. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)