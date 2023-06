Llega una nueva gala de Supervivientes. Manuel Cortés relata los momentos más destacados de su participación en el programa, acompañado en plató por su madre, Raquel Bollo, y su prima, Isa Pantoja. Paralelamente, los concursantes disputan un juego de recompensa, Pareja en remolque, en el que tienen que poner a prueba su esfuerzo y agilidad y en el que participan también Alexia Rivas y Ana María Aldón. A continuación, el espacio aborda la última hora de la aventura con especial atención a la quinta penitencia de Adara y su reacción cuando descubra que va a tener que cortarse el pelo. Asimismo, se muestra el estado de los concursantes tras la salida definitiva de Raquel Arias y el reingreso de Artùr Dainese. Además, la gala acoge la actuación musical de Blas Cantó, que canta el tema Animal distinto.

El reality por excelencia llega a su fin. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas. Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".

Sonada ausencia

Isa Pantoja no puede estar en plató en esta decimocuarta gala para defender a su prometido, Asraf Beno, como suele hacer habitualmente y ha querido explicar el motivo a través de sus stories de Instagram, donde unas horas antes del programa había compartido una foto con una mascarilla y el emoji de un hospital, dando a entender que se había visto obligada a visitar un centro médico.

"Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar", ha explicado Isa Pi, que añadía un mensaje para tranquilizar a sus fans: "Estoy mejor, pues con lo que me recetó el médico de urgencias espero poder ir mañana a mi programa y a los demás que me corresponden esta semana. No tiene nada que ver con el estrés de estos días".

"Lo fui alargando por centrarme mucho en 'Supervivientes' y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado la cara, así que cuando vaya y sepa realmente algo, os informaré", ha comentado la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que no sabe todavía con exactitud qué es lo que ocurre, pero que ha tomado esta decisión por el bien de su salud.

"Al ser jueves, no os preocupéis porque la gala transcurre en Honduras y los defensores no podemos entrar a argumentar nada como en los debates. Deseadle mucha suerte a Asraf", ha terminado diciendo Isa en su mensaje, tranquilizando también así a los seguidores de su novio. La canaria, en una entrevista en exclusiva con Telecinco Outdoor, explicó por qué Asraf "no le gusta". El motivo, explicó, es que por su culpa se alejó de la hija de Isabel Pantoja. Además, Amor tildó la relación de "tóxica".