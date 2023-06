Después de una semana viviendo en la selva de Playa Coco como concursante secreta, Raquel Arias se convertía en la expulsada definitiva tras batirse en duelo con Artùr, el eliminado de la noche. Tras conocer la decisión de la audiencia, la superviviente se despedía de todos sus compañeros, que la escuchaban desde la Palapa.

"Tenía que darlo todo. Compañeros, no os imaginaríais que estaba aquí. He estado muriéndome de hambre una semana más dándolo todo. Al final no ha sido posible quedarme y al final voy a pasar mi cumple en el hotel. Dadlo todo, a por todas, os espero en España, gracias por esta experiencia que he vivido con todos vosotros", les decía. Carlos Sobera aprovechaba entonces para preguntar a Bosco si quería dedicarle a Raquel unas últimas palabras antes de que se marchara definitivamente de 'Supervivientes'. El sobrino de Pocholo aceptaba y sorprendía a todos con su inesperado mensaje cargado de intenciones.

"Raquel, solo una persona tan dulce como tú me podía dar una cosa tan dulce como un dátil. Estás guapísima, señorita. Y no te escapas, porque nos vemos dentro de poco, un besazo", le decía. Pero Raquel no había conseguido escucharle: "No sé qué ha dicho".

Hoy en Supervivientes

Manuel Cortés relata los momentos más destacados de su participación en el programa, acompañado en plató por su madre, Raquel Bollo, y su prima, Isa Pantoja. Paralelamente, los concursantes disputan un juego de recompensa, Pareja en remolque, en el que tienen que poner a prueba su esfuerzo y agilidad y en el que participan también Alexia Rivas y Ana María Aldón. A continuación, el espacio aborda la última hora de la aventura con especial atención a la quinta penitencia de Adara y su reacción cuando descubra que va a tener que cortarse el pelo. Asimismo, se muestra el estado de los concursantes tras la salida definitiva de Raquel Arias y el reingreso de Artùr Dainese. Además, la gala acoge la actuación musical de Blas Cantó, que canta el tema Animal distinto.

El reality por excelencia llega a su fin. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas. Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".