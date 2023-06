Isabel Preysler está siendo el centro de atención en todas partes. La famosa socialité, que recientemente puso fin a su relación con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, no deja de generar titulares en los medios del corazón.

La controversia en torno a la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa continúa. Tras las declaraciones de la "reina de corazones" afirmando que el escritor se burlaba de Tamara Falcó, ahora son los hijos del escritor quienes salen a la luz para decir "no le tenemos miedo a Isabel Preysler".

En este enredo, cualquier cosa puede suceder, que incluso comenzó antes de la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, es quien se siente más cercana actualmente, especialmente después de que sus otros hermanos abandonaran el hogar.

Isabel Preysler ha presenciado de cerca el drama de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En primer lugar, se prestó para participar en el reality show "La marquesa", en el que Tamara Falcó grabó para Netflix y en el que también aparece Mario Vargas Llosa. Luego vinieron los rumores de infidelidad por parte de Íñigo Onieva, los cuales fueron confirmados por unas fotografías en las que se veía al novio de Tamara Falcó besándose con otra mujer durante un festival de música en Estados Unidos.

Esto llevó a la ruptura de la pareja, que fue anunciada por Tamara Falcó en una rueda de prensa por la cual se estima que recibió un millón de euros, aunque no se sabe si en efectivo o en otro tipo de compensación. Tras varios meses separados y varios encuentros organizados durante las navidades, la pareja volvió a reconciliarse. Y sellaron su reconciliación con un romántico viaje al Polo Norte, que fue publicado en exclusiva por la revista ¡Hola!

Ruptura

Sin embargo, no podían ser todo buenas noticias. Y tras volver a unirse la pareja entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la que se separó fue la propia Isabel Preysler de Mario Vargas Llosa. Una ruptura que no tenía por qué haber sido polémica, pero al final sí lo fue. Isabel Preysler aireó una carta de la exmujer de Vargas Llosa donde le cuenta las infidelidades del que fuera su marido, y la propia reina de corazones relató que el escritor se reía de su hija, Tamara Falcó, algo que no sentó nada bien a la Preysler.

Pues ahora los que hablan son los hijos del escritor, que a través de la revista Semana ha asegurado que “no hay que tener miedo a Isabel Preysler”, señalando que no les preocupa nada de lo que pueda contar la reina de corazones sobre su familia.

La relación de Jordi Évole con Isabel Preysler

Pero hace unas semanas, Jordi Évole acudió al hormiguero. Allí, el presentador, Pablo Motos, le dijo al periodista que "me han dicho que pasas muchas tardes en casa de Isabel Preysler...". Todo el público estalló en carcajadas, aunque Évole lo confirmó: "Porque se ha quedado soltera y hay que aprovechar. Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien, y eso que venimos de mundos diferentes", destacó.