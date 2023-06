Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Adara Molinero se ha enfrentado a la última de las penitencias que aceptó a ciegas según los aplausos de la gente desde el plató en la pasada gala y no era ni más ni menos que Laura Madrueño le corte el pelo 15 céntimetros por una muy buena recompensa.

Tras tener que adivinar cuál era el castigo que aplaudió el público en la gala, también ha jugado en la tabla con varias penitencias, diciendo cuáles le parecerían peor por la tarta que ya disfrutó y un bocadillo. Adara se ha motrado muy nerviosa hasta que ha sabido qué tenía que hacer, aunque se ha negado por completo al conocer que tenía que cortarse el pelo 15 céntimetros, pero luego se lo ha pensado mejor.

La superviviente ha negociado y ha conseguido que por 15 centímetros de su pelo iba a tener dos bocadillos, uno de pollo y otro de bacon, de lo que reconoce tener muchas ganas de comerlo desde que está en Honduras. Cuando ya ha decidido que la presentadora pudiera meterla la tijera en el pelo ha terminado enloquecido: "Voy a parecer el principito de Shrek, ay la que estoy liando, voy a estar fea todo el verano".

Laura Madrueño se ha puesto manos a la obra, con regla en la mano ha medido los 15 centímetros del pelo, momento en el que la concursante ha mostrado lo complicado que es para ella cumplir esta penitencia, entre gritos: "Ay, quiero llorar. Nunca me he cortado el pelo tanto en la vida". "Respira hondo", le ha pedido la presentadora, que ha cortado la coleta de la concursante y le ha dicho unas palabras tras hacerlo: "Tengo que igualarlo un poco. Hay que hacer retoques, pero escucha al público cómo estás de guapa". "Estás espectacular", le ha dicho Ion Aramedi desde el plató. "¿Seguro? ¿No me lo dirás para dejarme tranquila?", le ha preguntado ella. Y el presentador ha pedido a sus compañeros que se mojen sobre el nuevo 'look' de Adara, más concretamente a Artùr Dainese, que no ha dudado en decir si le gusta o no el pelo de Adara