Después de una semana viviendo en la selva de Playa Coco como concursante secreta, Raquel Arias se convertía en la expulsada definitiva tras batirse en duelo con Artùr, el eliminado de la noche. Tras conocer la decisión de la audiencia, la superviviente se despedía de todos sus compañeros, que la escuchaban desde la Palapa.

"Tenía que darlo todo. Compañeros, no os imaginaríais que estaba aquí. He estado muriéndome de hambre una semana más dándolo todo. Al final no ha sido posible quedarme y al final voy a pasar mi cumple en el hotel. Dadlo todo, a por todas, os espero en España, gracias por esta experiencia que he vivido con todos vosotros", les decía. Carlos Sobera aprovechaba entonces para preguntar a Bosco si quería dedicarle a Raquel unas últimas palabras antes de que se marchara definitivamente de 'Supervivientes'. El sobrino de Pocholo aceptaba y sorprendía a todos con su inesperado mensaje cargado de intenciones.

"Raquel, solo una persona tan dulce como tú me podía dar una cosa tan dulce como un dátil. Estás guapísima, señorita. Y no te escapas, porque nos vemos dentro de poco, un besazo", le decía. Pero Raquel no había conseguido escucharle: "No sé qué ha dicho".

Hoy en Supervivientes

Alma Bollo cruza el puente de las emociones, dinámica en la que comparte algunos de los episodios que han marcado su vida mientras va dejando atrás los diferentes peldaños de la pasarela. Paralelamente, tiene lugar una nueva ceremonia de salvación, que deja fuera de la lista a uno de los cuatro nominados: la propia Alma, Artùr, Jonan o Bosco. Asimismo, los supervivientes compiten en la semifinal del juego de líder, en la que van a lograr pasar a la final del jueves los dos participantes que más resistan mientras permanecen sujetos a una estructura instalada en el mar. A continuación, el programa recibe a Raquel Arias, décima expulsada definitiva, para abordar su paso por el concurso. Además, se ofrece la última hora de la supervivencia, con especial atención, entre otras situaciones, al rol de celestina de Ana María Aldón con Adara y Artùr.

Por otro lado, Alexia Rivas y Ana María Aldón se encuentran disfrutando de Honduras como fantasmas del pasado. Tal y como dijo la madre de Gema, ellas han llegado a Cayo Paloma con una energía "pura y limpia", pero eso no ha impedido que las exsupervivientes se hayan pronunciado y hayan dado su opinión en diferentes momentos

Tras una discusión en la que Asraf le reprochaba a Artùr la cantidad de almendras que se estaba guardando, Alexia tomaba la palabra: "Artùr con la comida está...", comenzaba. "Ha guardado un montón de cosas", decía la colaboradora sobre la comida que se reservaba el ucraniano. Jonan intervenía para darle la razón: "Sí, guarda muchísima comida". "Yo me hago el tonto, pero no soy tonto", respondía Asraf a Artùr cuando éste trataba de argumentar su comportamiento. Alma se sumaba entonces a la conversación: "Le estás dando la vuelta a algo que no la tiene. Le estás dando la vuelta y no me da la gana, en mi cara no me lo haces. A mí tú no me vas a poner loca".