Nuevo bombazo en Telecinco. La cadena no cancelará las emisiones del "Deluxe" el próximo 7 de julio, tal y como estaba previsto, tal y como ha revelado el portal Algopasa.

El "Deluxe" era uno de los de programas damnificados por la reestructuración de Mediaset. La cadena anunció hace algo más de un mes el cese de las emisiones de "Sálvame", que también llevaba aparejado el fin del "Deluxe" y de otros programas de la productora "La fábrica de la tele".

El fin de "Sálvame" estaba previsto para el 16 de junio. Si bien, Telecinco necesita más tiempo para sustituir al que durante 14 años había sido el rey de sus tardes, y ha prorrogado su estancia en la parrilla al menos hasta el 23 de junio.

El adiós del "Deluxe", el hermano pequeño de "Sálvame", se había fijado para el 7 de julio. Pero nuevamente los problemas para que el sustituto llegue en tiempo y hora a la cita han hecho que de nuevo Telecinco haya pospuesto este cierre, que ahora se cree será el 14 de julio.

Hay que destacar que desde que se anunciase el adiós de los programas de "La fábrica de la tele", la audiencia ha parecido respaldar de nuevo al "Universo Sálvame", que ha vivido un repunte en las tablas de audiencia.

Si bien, pese a ello, no parece que la dirección de la cadena vaya a dar marcha atrás en su decisión. Aunque han tenido su peso, las bajadas de audiencia no parecen ser el motivo final de la cancelación de estos programas, si no un plan de la nueva directiva para tratar de llevar a Telecinco hacia unos contenidos más blancos, alejados de las polémicas.

Tal y como ha adelantado Telecinco, el hueco de "Sálvame" será ocupado por Ana Rosa Quintana. Al menos de manera inicial. Lo que aún no ha trascendido es qué pasará con la noche de los viernes, de la que hasta ahora se "ocupaba" el Deluxe.