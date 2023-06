Sofía Suescun ha vivido unas horas de auténtica tensión. Se encontraba en Valencia de escapada con su chico, Kiko Jiménez, cuando recibió la llamada de su madre, Mayte Galdeano, alarmada porque no le quedaba medicación y no la encontraba en ninguna farmacia. La influencer anuló sus planes y regresó a Madrid para ayudar a su madre, que padece un cáncer que mantiene a raya a base de mediación. “No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave. Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes", comentó.

Aprovechó el tirón de las redes sociales para pedir ayuda a sus fans para que la ayudasen a encontrar la medicación. “Le quedan seis cápsulas y son dos por día, por lo que tendría para tres días. Me estáis escribiendo en masa muchos con que no la encontráis en ninguna parte y otros me dais puntos concretos donde todavía queda stock, pero si no se suministra a farmacias desde el 14 de mayo como habéis escuchado en la llamada…”, iba informando la Suescun a sus seguidores. Durante el viaje hasta Madrid, Kiko llamó a varias farmacias para saber si les quedaban pastillas y les informaron de una falta de suministro y que incluso lo han intentado conseguir en el extranjero. Mientras, Sofía aclaraba que su madre estaba bien pero se había agobiado con la situación. “Se encontraba mal y apenas le quedaba medicación, ha ido a varias farmacias en busca de ella y en ninguna la tienen. Hablamos de un tratamiento que de no tomarlo puede sufrir un trombo, ictus e incluso producirse la muerte debido al cáncer que padece”. Finalmente, lograron hacerse con algunas cajas del medicamento y están a la espera de que los médicos se solucione la falta de suministro o los médicos le receten una alternativa a Mayte Galdeano. “De verdad que os lo agradezco muchísimo pero insisto en la gravedad del problema sobre todo con otros medicamentos, personas y casos complicados. Ojalá esto sea puntual y todo vuelva a la normalidad lo antes posible”, concluía Sofía en sus Stories de Instagram.