"Acojonada". Así asegura estar Terelu Campos con el abismo profesional que se le presenta con el fin de "Sálvame". La presentadora lo ha reconocido sin ambages en una entrevista, en la que también ha lamentado las formas en las que el equipo conoció que el programa iba a ser cancelado tras 14 años en antena.

"Sálvame" tiene fecha de caducidad. Tras más de 14 años en antena, Telecinco anunció el mes pasado que las emisiones del programa cesarían en junio. Inicialmente estaba previsto que fuese el día 16, pero finalmente el adiós del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez será una semana más tarde, el 23.

El fin de "Sálvame" no se explica por un único motivo. Por un lado, está su caída de audiencia: en el último año y medio el programa del corazón había perdido la hegemonía en las tablas de audiencia. Pese a que desde la productora es intentaron diversos cambios en el formato, con renovación de presentadores y colaboradores incluida, no se consiguió reanimar una estadística que venía estando muy alejada de lo que era en sus tiempos buenos.

A esto hay que sumar el nuevo rumbo que quieren darle a la cadena los nuevos directivos. La salida de Paolo Vasile supuso un golpe de timón en el grupo Mediaset. Todo apunta a que la cadena virará hacia un mundo de contenidos más blancos y amables para el telespectador. Algo más parecido a lo que hace Antena 3, cadena que ha logrado arrebatar a Telecinco la hegemonía en los listados de "share".

Otro factor a tener en cuenta son los litigios judiciales. A "Sálvame" se le han acumulado los papeles en los juzgados. El último lío ha sido una operación policial que aún se encuentra en fase de instrucción y en la que parecen estar implicados varios habituales del programa. Por un lado colaboradores que figuran como investigados, y por el otro figuras claves del programa, como Belén Esteban, que aparecen como perjudicados por un asunto.

El fin de "Sálvame" abre un gran interrogante para equipo técnico, colaboradores y tertulianos, que deberán buscarse un nuevo hueco en la televisión. Sobre esto fue preguntada Terelu Campos en el podcast "Menudo cuadro". La comunicadora fue muy clara. "El momento actual profesional lo veo acojonada", afirmó antes de reconocer que vivió con pena el anuncio del adiós de "Sálvame". "Las cosas empiezan y se acaban, y yo, fíjate, he empezado y acabado muchos programas... pero creo que se puede hacer de muchas maneras", lamentó.

Terelu también reveló cómo se había enterado de la noticia. "Recibí la noticia presentando con María (Patiño). María me enseña lo que publica El Mundo y se lo mandó a Óscar Cornejo. Solo voy a decir que él no lo sabía. Es la realidad, y siento que a algunos no les guste. Inventarse otra cosa me parece innecesario", afirmó.

Sobre la filtración de la noticia, no quiso opinar. "Hubo una filtración, pero no sé cómo fue", dijo.