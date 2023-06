Hace unos días 'Mask Singer' volvió a sorprender a los espectadores de Antena 3. El innovador talent show musical vivió 3este miércoles cómo Banderilla era finalmente desenmascarada y no dejaba a nadie indiferente por la inesperada identidad de la famosa que se encontraba en su interior.

Y es que se trataba de la mismísima Naty Abascal, personaje de la alta sociedad al que jamás nadie se hubiera imaginado en un show de entretenimiento en el que no solo hay que cantar, sino también llevar un traje incómodo y poco elegante, además de pasar mucho calor.

Sin embargo, la socialité se lanzó a la aventura y aceptó la propuesta de la productora Fremantle sin dudarlo. Aunque logró despistar a casi todos, finalmente fue descubierta por Ana Obregón, con la que tiene relación desde hace décadas.

Naty Abascal demostró un gran sentido del humor y un espíritu loco que no suele exhibir, porque no suele conceder entrevistas en vídeo. Solo lo dejó entrever en una ocasión, en un mítico momento que se hizo viral hace más de dos décadas, cuando encontraba en un evento en Barcelona y en un momento de exaltación del amor, le espetó a los reporteros: "Soy una persona muy humana. Yo te quiero a ti, quiero a este y quiero al otro". Pocas veces más ha hablado a cámara hasta ahora, con su sorprendente participación en 'Mask Singer'.a

Por otro lado, la legendaria Bo Derek estaba detrás de la máscara de Sirena en 'Mask Singer.

Ahora, es el turno de Alienígenas, Caballito de mar, Gallo y Ratita. No lo han puesto nada fácil, pero han dicho alguna que puede hacernos una idea en la cabeza de quien se puede esconder tras la máscara. La pareja de extraterrestres es la que más debate está generando en las redes sociales. ¿Quiénes serán? Hay un sector que se decanta sobre seguro por Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Hay que recordar que la madre de la marquesa de Griñón, Isabel Preysler, ya sorprendió a los investigadores del programa la pasada edición, por lo que no sería muy alocado que su hija se atreviera a participar en el show. Además, Mask Singer se grabó hace semanas, por lo que su participación no chocaría con los preparativos de su esperada boda.

No obstante, esa no es la única quiniela sobre los Alienígenas. Otros usuarios sospechan de que se puede tratar de Sergio Ramos y Pilar Rubio, otro dúo que dejaría boquiabiertos a los presentes. Por su parye, Caballito de mar ha empezado bastante fuerte. Al parecer, es una persona que a lo largo de su carrera ha conseguido mucho reconocimiento. “A lo largo de mi carrera he conseguido éxitos muy importantes, que guardo a buen recaudo”, dice la máscara. Una de las pistas que ha dejado ha hecho que Javier Ambrossi piense que es una influencer. “Se manejarme muy bien por las redes sociales”.

Una de las novedades de esta noche será la incorporación de Roberto Leal como investigador invitado. El presentador de Pasapalabra llega al concurso presentado por Arturo Valls para ayudar a Los Javis, Mónica Naranjo y Ana Obregón a tratar de averiguar quienes son los enmascarados que faltan-.