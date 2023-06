La nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha traído consigo una nueva ceremonia de salvación. Artùr, Jonan, Bosco y Alma eran los nominados de la semana. Solo uno de ellos iba a librarse de la expulsión. Sin esperar mucho más, la presentadora se disponía a comunicarles la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que debe seguir nominado o nominada en esta ocasión... ¡Bosco!". El sobrino de Pocholo se convertía así en el primer concursante en caer al agua.

Tras él caía Alma. Todo quedaba entre Artùr y Jonan. Solo uno de los dos iba a saborear el placer de salir de la palestra. Jonan caía finalmente al agua. Artùr se convertía así en el elegido por la audiencia y, por consiguiente, en el concursante salvado de la semana. El ucraniano no creía lo que acababa de ocurrir: "¡No, wey!".

El superviviente se dirigía hasta el lugar de la plataforma en el que se encontraba Laura Madrueño y compartía con todos su alegría y agradecimiento: "No lo pensaba. Gracias. Es la primera vez que me salvo aquí, en el barco. Muchas gracias, tengo muchísimas ganas de seguir. No pensaba esto. ¡Guau, sí! ¡Gracias, chicos!", decía muy emocionado.

Pero esto no fue lo único que ocurrió en la gala. Los concursantes han protagonizado un divertido momento en las playas de Honduras. Al quedarse en ropa interior, los supervivientes no han podido evitar fijarse en los atributos de Bosco Martínez Bordiú.

"Ahora entiendo quien es tu tío pocholo. Ahora entendemos lo de boscolitos. Yo se la había visto, pero con el slip parece más. Es que yo no la tengo tan grande", se reía Jonan. "Sería boscolon. Ya está chicos, podéis iros a vuestra casa, Bosco gana", bromeaba Alexia Rivas.

Adara Molinero no podía quitar los ojos de encima a su compañero: "No he visto nada semejante en mi vida. Dios Santo. Estoy shocked. No puedo dejar de mirarlo. Dios mío, cada vez que lo miro es más grande parece. Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal", decía muy sorprendida Adara.

Alma y Jonan trataban de convencer al joven para que apareciese así en la gala del jueves. "Si no te salvan el martes, vienes con el tanga, es una buena llamada de atención, yo llamaría", confesaba entre carcajadas la hija de Raquel Bolllo.