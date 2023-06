No se corta. Anabel Pantoja no se corta ante sus "haters". Por eso, la "influencer", tertuliana y presentadora no ha dudado en responder con dureza y naturalidad a los que le insultan.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década. En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes". Anabel Pantoja ha denunciado en reiteradas ocasiones que recibe insultos a través de sus redes sociales. Especialmente de gente que se mete con su físico. Pero ella demuestra continuamente que no tiene complejos. Tampoco remilgo a la hora de plantarles cara. Y eso es lo que ha hecho recientemente. "Como sigo recibiendo mensajes, donde retoco fotos, y esa no es mi talla o tengo filtros. Aquí estoy con mi celulitis, estrías, pero entrenando cada mañana, mamones", escribió. En la imagen se le puede ver con bragas y camiseta en lo que parece ser el vestuario de un gimnasio. No es la primera vez que Isabel Pantoja responde así a sus haters. Ni tampoco la primera que denuncia el acoso al que están sometidas muchas figuras públicas en las redes sociales, donde algunos usuarios, amparándose en el anonimato, aprovechan para atacarles.