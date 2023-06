Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Joaquín Padilla, el líder de la banda, ameniza los descansos entre panel y panel. Una cosa que deja clara en prácticamente cada programa Joaquín Padilla, es su profundo rechazo a que la mayor parte de los jóvenes que acuden a ‘La ruleta de la suerte’ no conozcan muchas canciones antiguas que él considera importantes.

Para no seguir con el tema, Jorge Fernández le ha afirmado que le invitará a una comida, que parece haber sido suficiente para el vocalista: “Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida con vinito”.

Esto ha provocado que el presentador, en tono de broma, se haya dirigido también a los concursantes: “Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante”. Nuevamente, los espectadores han cargado contra el cantante del programa. Primero que aprenda a cantar", se quejaba un usuario.

La Ruleta de la Suerte es uno de los concursos con más historia dentro de la pequeña pantalla. Antena 3 apostó por este formato para levantar su mediodía y parece que la estrategia le salió bien. No hay que olvidar que el concurso llegó incluso a sustituir a Los Simpsons, una de las series más míticas del principal canal de Atresmedia que acabó relegado a Neox, una de sus apuestas en cuanto se lanzó la Televisión Digital Terrestre (TDT).

En este programa se combina la destreza de los concursantes con un público entregado y un presentador que también ha conseguido conquistar al público. Además si algo ha conseguido atraer a la audiencia es que se trata de un concurso del que cualquiera puede participar desde casa intentando adivinar los paneles.

El formato ha logrado ser líder en una franja horaria más que complicada. No hay que olvidar que este concurso compite con Ya es Mediodía, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco y que trata de repetir el éxito que en su día tuvo la combinación de política, economía, sucesos y tertulia del corazón en el programa de Ana Rosa Quintana. Pero ni aun así ha logrado desbancar a la Ruleta de la Suerte.