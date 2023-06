La noticia se confirmaba hace tan solo unos días. Después de siete años de discreta relación, y cuando todos pensábamos que su boda podría ser inminente, Carlos Sainz Jr e Isa Hernáez han roto. Después de días de rumores, era la revista ¡Hola! la que revelaba que la pareja había emprendido caminos diferentes, sin especificar quién tomó la decisión ni los motivos de su ruptura.

Centrados en su profesión -él como una de las grandes estrellas de la Fórmula 1 y ella en el mundo de la moda- ninguno de los dos querría hacer declaraciones sobre el fin de su historia de amor, manteniendo el perfil discreto que siempre ha caracterizado su relación.

Sin embargo, Isa Hernáez ha reaparecido públicamente este miércoles en los premios 'Elle Eco Awards' en Madrid y ha roto su silencio, revelando cómo se encuentra tras su ruptura con Carlos. "Estoy aguantando el chaparrón" ha confesado, agradeciendo "el cariño" de los medios de comunicación en estos delicados momentos y dejando claro que no pasa por su cabeza entrar en detalles sobre el fin de su noviazgo: "Nunca he hablado de esto ni lo voy a hacer ahora".

"Me estoy apoyando en mi familia, en mis amigos y en el trabajo, que tengo mucho y gracias a dios lo disfruto un montón" ha reconocido, desvelando que a partir de ahora va a centrarse en su profesión, su gran pasión. "He lanzado una colección y estoy muy contenta" ha explicado, confirmando con una tímida sonrisa y un "total, sí", que "el tiempo todo lo cura" y poco a poco se repondrá de este duro trance. "Me quedo con lo bueno, claro que sí, siempre. Y le deseo toda la felicididad" ha zanjado.

Además, y demostrando la buena relación que mantiene con la familia de Carlos, Isa ha dejado claro que "más importante" que su ruptura es la boda del hermano del piloto, Blanca Sainz, que se casa con Guillermo Comenge este viernes 9 de junio en Cebreros, Ávila. "Es amiga mía y se merece todo el protagonismo esta semana" ha asegurado, dejando en el aire si asistirá o no al enlace: "Son detalles que no he dado nunca y no voy a dar ahora".