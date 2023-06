Las próximas elecciones del 23 de julio son uno de los principales temas que se tocan en El Programa de Ana Rosa, pero en su última emisión no trataron sobre los partidos que se someterán a la decisión de los ciudadanos, sino sobre el hecho en sí de ir a votar. Y es que Ana Rosa Quintana aseguró que no faltará a su cita con las urnas, y de manera presencial: "Es una fiesta".

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Triunfo

Ya en Telecinco, Ana Rosa Quintana triunfa con su programa, donde también hay tiempo para hablar de política y, como en esta última emisión, sobre las elecciones del 23 de julio. La presentadora aseguró que estará en Madrid para ir a votar a su colegio electoral y que intentará que sus hijos también la acompañen. Y es que la presentadora aseguró que "pertenezco a una generación para la que ir al colegio electoral es como una fiesta y a mí me gusta ir". Dejó clara la intención de que la acompañen también sus hijos, porque "nosotros vamos todos juntos, votamos, tomamos el aperitivo , comemos y lo celebramos. Para mí es un premio porque he vivido en una época en la que no podíamos votar".