Marta Riesco rompía este jueves su silencio a través de unos stories que colgaba en su perfil de Instagram en los que relataba, por primera vez, el infierno que está viviendo estas últimas semanas. Cuando pensábamos que ya estaba recuperándose de su ruptura sentimental con Antonio David, la periodista hacía público el intento de este de retomar el noviazgo y también la traición que sufrió por su parte tras pasar tres días en su casa.

Un relato en el que veíamos a Marta romperse por completo al sentir un dolor profundo debido a la decepción que ha sufrido por parte del hombre al que más quería y por el que ha dado todo. Ella misma confesaba que ese amor le había pasado factura a nivel personal y profesional, pero que no iba parar hasta conseguir salir adelante.

Este viernes, Marta ha vuelto a sus stories "porque tengo que trabajar", ya que ahora su vía de ingresos son "las redes sociales y no me puedo permitir quedarme de bajón y metida en el sofá". La periodista dejaba claro que "no tengo otra opción", por lo que solamente piensa en "salir adelante por mí y por el trabajo, no quiero perder todo lo que he ganado este tiempo".

La reportera aseguraba que lo que está viviendo ella, lo sienten muchas personas al sufrir un desamor, por lo que es normal que "en un momento te sientes feliz, empoderada, fuerte y dos días después sientes que estás en un pozo oscuro, que no puedes salir y del que no quieres salir".

Aunque hoy se ha despertado algo mejor gracias al apoyo de todos sus seres queridos, se ha levantado algo melancólica y "he cancelado mi sesión de entrenamiento" porque "no tenía ganas ni fuerzas, solo quería estar en el sofá viendo una película, llorando y maldiciéndome, pensando que soy una desgraciada".

Sin embargo, la mañana ha ido mejorando porque "he hablado con una buena amiga y me he dado cuenta que tengo que seguir". Sin más, Marta aseguraba que "hay mucha gente que pasa por esto, no soy la única y pasan cosas muchísimo peores" y que con el paso de tiempo "esto será una anécdota en mi vida".

Por último, Marta ha querido "agradecer todo el apoyo" y ha dejado claro que "ahora mi felicidad es mirar por mí misma y hacer las cosas que siento que me vienen bien". De esta manera, parece que la reportera zanja un capítulo de su vida y solo mirará hacía el futuro para seguir adelante.