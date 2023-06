Carmen Borrego fue una de las protagonistas del 'Deluxe' de este viernes. La colaboradora encaró un rifirrafe contra su hermana Terelu, que era una de las invitadas de la noche, pero también se emocionó al hablar de su nieto.

Respecto al enfrentamiento con su hermana, todo surgió cuando María Patiño recordó el enfado de Terelu por unas declaraciones de su hermana sobre el estado de salud de su madre.

"Yo he trabajado mucho con ella, cuando voy a su casa es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo, y yo ya no sé qué inventarme, ella sigue teniendo su mundo profesional y me dice ponemos esto aquí, esto allí", eran las palabras empleadas por Borrego. Sin embargo, a Terelu no le pareció bien este acto, por considerar que su hermana estaba contando "intimidades" de su madre.

Así que tras una entrevista previa de Patiño con sus compañeras Terelu, el programa planteó un cara a cara entre las Campos, en la que la primogénita quiso comenzar defendiéndose. "Yo siento que todo lo que yo digo es criticable y eso no me gusta", decía, mientras que Terelu la acusó de victimismo. "Creo que decir eso, para mí, es ponerse en una posición de victimismo que yo no comparto".

"Estamos hablando de una persona [María Teresa] que es lo mismo para ella que para mí. Creo que sí tengo derecho en manifestar mi opinión, claro que lo tengo. Porque ni es más para mí, ni es más para ella. Hay cosas que pertenecen a la intimidad y que se pueden recoger en los medios de comunicación de muchas maneras que a mí no me gustaría que se hiciera sobre mi madre. Punto se acabó"., explicaba la presentadora de la versión diaria de 'Sálvame'.

"Yo no voy a ocultar que mi madre es evidente que tiene un deterioro muy importante, eso está encima de todas las mesas de todos los periódicos y medios de comunicación, pero si lo digo yo no vale", argumentaba la mayor de las Campos. "Yo no he dicho eso, estás tergiversando y me puedo empezar a enfadar. Estoy intentando no enfardarme. Puedo empezar a enfadarme y lo estoy intentando, de verdad", le reprochó su hermana.

"A mí no me gusta que se tergiversen mis palabras, porque yo no he dicho que no se diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante, no. Pero una cosa es que yo diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante, con toda la pena que eso conlleva para todos, y otra cosa es que yo te cuente a ti lo que hace mi madre en un momento dado cuando yo voy a su casa. Para mí, son pasos diferentes. Y si se entiende bien, y si no, pues lo siento", se quejaba Terelu.

Por último, Carmen siguió con su defensa, alegando que lo que contó había sido una "anécdota", y no una "intimidad", algo que su hermana no compartió.