A sus 65 años, nadie puede negar que Lolita es una mujer de bandera. Y es que la cantante y actriz ha publicado unas fotografías en su perfil de Instagram que están dando mucho que hablar, sobre todo para bien: "No necesito playa para hacer un posado de verano".

Lolita Flores, cuyo nombre real es María Dolores González Flores, es una reconocida cantante y actriz española. Nació el 6 de mayo de 1958 en Madrid, España, en el seno de una familia artística muy influyente. Su madre es la famosa cantante y actriz Lola Flores, y su padre es Antonio González, conocido como "El Pescaílla", guitarrista y compositor de flamenco. Desde muy joven, Lolita mostró un gran talento artístico. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo. Debutó como cantante en 1975 con el álbum "Amor, amor", el cual fue muy exitoso y le permitió consolidarse como una prometedora artista. Su estilo musical combina el flamenco con otros géneros como la copla, el pop y la balada, lo que le ha otorgado una versatilidad única en su interpretación.

Además de su carrera musical, Lolita también incursionó en la actuación. Participó en varias películas y series de televisión, donde demostró su talento como actriz. A lo largo de su trayectoria, Lolita ha lanzado numerosos álbumes de estudio, recopilatorios y en directo, obteniendo un gran reconocimiento y éxito en el ámbito musical. Ha sido galardonada con varios premios, incluyendo discos de oro y platino por las altas ventas de sus álbumes.

Sin embargo, la carrera de Lolita no ha estado exenta de dificultades. Ha enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de su madre en 1995 y la trágica muerte de su hermano Antonio Flores en 1995. Estas experiencias han dejado una profunda huella en su vida y han influido en su arte, convirtiéndola en una artista con una emotividad y autenticidad únicas. A lo largo de los años, Lolita ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas y queridas de la música española. Su carisma, talento y personalidad arrolladora la han convertido en una figura icónica y respetada en el panorama artístico. Su legado perdura a través de su música y actuaciones, dejando una huella imborrable en la cultura española.

Televisión

Tampoco ha dejado de lado su trabajo en la televisión, como jurado en Tu cara me suena; y actualmente protagoniza una serie en una plataforma de streaming. Pero lo más comentado de todo ha sido la publicación que ha hecho en sus redes sociales donde aparece luciendo bikini, eso sí, en su casa. "He llegado a casa, me lo he probado y me queda bien, entre mi Miguel que me da caña con los ejercicios, mis nietos el trabajo mi cabeza y la dieta creo que dentro de una semana que me voy de vacaciones mientras estudio algo, que no puedo contar, me lo voy a poner, 65 años y orgullosa sobre todo de mi genética no necesito playa para hacer un posado de verano, aquí lo tenéis buena noche y buena semana", comenta en su publicación.