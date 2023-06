Ginés ha sido, sin duda, la gran sorpresa de la presente edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco. Tanto, que ha trascendido al programa y se ha convertido en un personaje más de la prensa rosa. Actualmente está en el reality Solos, que emite la plataforma Mitele de Mediaset, en donde se ha enterado de que su exmujer le fue infiel: "Del calvo yo no sé nada".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Éxito

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

De la presente edición ha destacado Ginés, conocido como el rey de los bocadillos de Tik Tok, sobre todo por su historia sentimental. Ahora que está en Solos, el reality de Mitele, el programa Fiesta quiso conocer en primera persona lo que pensaba sobre la infidelidad que habría cometido su exmujer. "Yo no sé nada, yo vi la noticia y me pilló de sorpresa y me quedé un poquillo pillado (…) Yo se lo conté a Yaiza, pero eso es algo que se comentó en el pueblo que había tenido un rollo, el muchacho del pueblo fue a mi casa a decírmelo", aseguró Ginés a la reportera de Fiesta, que quiso conocer si el "muchacho" al que se refería él era calvo. Él dijo que no, con lo que la reportera entendió que hablaban de dos personas diferentes. "Del calvo yo no sé nada", aseguró.