Si algo caracteriza a 'First dates' es la enorme variedad de situaciones que ocurren en una misma noche en el conocidísimo restaurante del programa. Un clásico que de vez en cuando ocurre en el 'dating show' son los sonados plantones en los que uno de los comensales decide abandonar por cierto motivo la mesa y dar por zanjada la cita.

El programa recibió la visita de Eloy, un joven camarero cordobés que tuvo una vida militar en su juventud: "He sido militar seis años. El contrato acabó y decidí seguir mi vida fuera del ejército". Durante su coloquio con Carlos Sobera, el soltero aseguró no haber sido muy afortunado en el amor: "Soy una persona casera y como prácticamente no salgo a la calle, no tengo oportunidad de conocer a ninguna chica".

El camarero no buscaba nada fuera de lo común destacando el cariño y la comprensión de la posible cita: "Tampoco le voy a exigir más de lo que yo le puedo dar. Quiero una persona normal y buena". El 'dating show' le concertó una cita con Mercedes, una sevillana que comparte oficio con Eloy.

La también camarera asegura venir en busca de un hombre fiel tras haber sufrido infidelidades en sus relaciones anteriores. La presentación ya dejaba ver el desenlace de la velada. Ambos tardaron en reaccionar tras cruzar las primeras miradas: "No me llama nada la atención, no me gusta", afirmó Mercedes fuera de cámaras.

Durante la cena la cosa fue a peor, Mercedes se mantuvo distante en todo momento estando ausente mientras Eloy trataba de entablar una conversación: "No tiene cosas en común conmigo. Me gustan los hombres que tengan valores y que sean espirituales como yo". Lo más sorprendente fue la valentía de la soltera de soltarle cuál era su impresión sobre Eloy, algo que también admitió el soltero tras recibir ese golpe bajo.

La velada se fue poniendo cada vez peor con múltiples descalificativos que se fueron lanzando entre ellos. Finalmente, los dos acordaron terminar la cena sin haber probado ni el primer asegurando que Mercedes era una maleducada.