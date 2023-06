Sálvame ha comenzado su final. El programa vespertino líder de las tardes durante 14 años de emisión dirá adiós el próximo 23 de junio. Y ese adiós comenzó el viernes, cuando se emitió la última versión 'Limón'.

El pasado viernes María Patiño daba paso a Sálvame Naranja por última vez. "Ay, que termina el Limón y empieza Sálvame Naranja", ha comenzado diciendo la presentadora mientras le indicaban por pinganillo que se cumplía la primera hora en pantallas. "¡Adiós, Limón, hasta siempre! Besos al Limón. ", han dicho tanto ella como Josep para despedir un formato que ha acompañado a los espectadores durante 9 años. Así, el próximo lunes 'Sálvame' comenzará en torno a las 16:30 horas, tal y como anunció Terelu Campos.

Y así ha sido. Telecinco ha estrenado la ficción Mía es la venganza, por lo que el programa del corazón ha dado comienzo a las 16.45 y se ha alargado hasta las 19.00.

No obstante, las polémicas con la nueva serie de la cadena están servidas. Primero por su audiencia. La ficción cosechó un 9,7% de cuota de pantalla con 1.007.000 espectadores. Un poco menos que los 1.018.000 espectadores que vieron la semana anterioR Sálvame Limón, aunque la cifra es prácticamente similar en lo que a share se refiere.

La segunda polémica ha sido la más sonada. El actor Armando del Río, uno de los protagonistas de Mía es la venganza, ha hecho unas polémicas declaraciones al medio especializado El televisero. "Nos tendrían que dar las gracias por sustituir a Sálvame". "Hay que cambiar el chip en este país y dejar los temas de 'Sálvame' para ver una serie diaria o leer un libro". “Si el público veía ‘Sálvame' por los líos y amoríos tiene que engancharse también a este personaje", son algunas de las frases que ha declarado Del Río.

Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, han sido muy criticadas entre los fans del magazine de Telecinco. Muchos usuarios han tachado de "escándalo" sus comentarios y han pedido a Mediaset que tome medidas, dado que critica a un espacio que pertenece al mismo grupo que su serie. Algunos famosos como el Maestro Joao, han compartido estas declaraciones bajo el comentario de "Absolutamente repugnante". "A Armando le han debido explicar mal dónde se emitía la serie que está rodando y de qué come la empresa. O bien, porque encaja más su público con Divinity, que posiblemente sea donde acabe. Tanto resquemor... no es bueno. De lo de Centro Médico hace 4 años. Hay que avanzar. Es tan buen actor que en este país no se le entiende, por eso han cancelado casi todas las series donde ha estado. Nosotros le deseamos suerte con el personaje. Igual Mediaset le hace rectificar estas declaraciones, ¿no?", declaraban desde el medio especializado Algo pasa.

Sinopsis de Mía es la venganza

Sonia y Mario tienen algo en común: ambos sufren las consecuencias de un trágico accidente ocurrido hace veinte años. Ella vive presa del remordimiento, mientras que él está lleno de odio y quiere que Sonia pague por todo lo sucedido. Sin embargo, el estudiado plan de venganza de Mario se encontrará con un escollo que nunca hubiera previsto: los sentimientos que está empezando a experimentar hacia Olivia, la hija de Sonia.

Lydia Bosch en el papel de Sonia, José Sospedra como Mario y Natalia Rodríguez dando vida a Olivia conforman el trío protagonista de ‘Mía es la venganza’, nueva serie diaria que Telecinco estrenará el próximo lunes 12 de junio, a las 15:45 horas. Producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media, ‘Mía es la venganza’ mezcla en sus tramas amor, pasión, venganza, secretos inconfesables y misterios y aborda temáticas contemporáneas, como el empoderamiento de la mujer y la diversidad.

La serie, creada por Aurora Guerra y con la producción ejecutiva de Jesús Font y de Arantxa Écija por parte de Mediaset España, cuenta con un amplio abanico de personajes que recorren las distintas capas de la sociedad, tanto en el espectro de edades como estrato social, y una atractiva y moderna puesta en escena, en la que destacan los 8.000 m² de decorados -cerca de 3.000 m² de platós cubiertos y 5.000 m² de backlot y exteriores que albergan la piscina y los bungalós- que recrean las instalaciones del exclusivo club deportivo ‘Los Olivos’, principal escenario de la serie.

Begoña Maestre, que vuelve a coincidir con Lydia Bosch tras la mítica ficción de Telecinco ‘Motivos Personales’; Ibrahim Al Shami J. como Fernando, hijo menor de la protagonista; Claudio de la Torre, Armando del Río, Elena Furiase, María Ramos, Miguel Brocca, Gonzalo Kindelán, Stéphanie Magnin, Clara Sans, Irene Rubio y Julia Frigola dando vida a Orson, Alejandro, Lucía, Abir, Diego, Lorenzo, Paola, Candela, Yaritza y Lola, empleados del selecto club deportivo de Sonia; Fanny Gautier como socia del club y Eve Ryan y Máximo Pastor, sus hijos; José Ángel Trigo en el papel de Bosco, novio de Olivia; David Muro como Montes, un expolicía que trabaja para Sonia; y Fátima Baeza y Mariam Hernández, amigas de Sonia y Orson, respectivamente, completan el elenco de esta nueva ficción.