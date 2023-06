Una colaboradora ha cargado sin piedad contra Ana Rosa Quintana tras la cancelación del programa estrella de Telecinco. Y esta no es otra que Patricia Donoso.

Patricia Donoso es una abogada millonaria, criminóloga y psicóloga clínica (según su perfil de Instagram). Su nombre verdadero es Jessica Erika Patricia Montoya García, y es natural de Sevilla (Colombia). Actualmente, su esposo es el ex asesor de Donald Trump y magnate, Sir Charles Ioas II. Estos dos se conocieron y se enamoraron en un vuelo camino a Suiza, ya que iban sentados en la misma fila. Fue al poco tiempo cuando Charles le propuso una cita a Patricia, y poco después se casaron en Las Vegas. La ex superviviente tuvo varios maridos previos a Charles. El primero es anónimo ya que ella nunca ha hablado de él y apenas estuvieron un año juntos. Su segundo marido fue Julián Donoso, -de ahí su apellido- un hombre que se dedica al mundo de la agricultura y los negocios en Ciudad Real.

Patricia Donoso saltó a la fama en el año 2013 debido a su aparición en el programa ‘Hijos de Papá’ -presentado por Luján Argüelles-. A este reality fue acompañada de su segundo marido, y fue allí donde confesó que le gustaba mucho relacionarse con médicos, cirujanos o empresarios porque son personas ricas. Pasaron 10 años hasta que Patricia volvió a aparecer en la pequeña pantalla, pero esta vez reapareció como la supuesta abogada y amante del torero José Ortega Cano.

Patricia ha presumido en varias ocasiones del alto nivel de vida, argumentando que tenía varias casas en Los Ángeles, Nueva York y Suiza (en esta última tenía como vecina a la infanta Cristina, a la cual define como ‘maja’). Sus contactos le han llevado a conocer a su gran ídolo Paris Hilton, y es que la abogada asegura tener amigos en Hollywood, entre ellos a Kim Kardashian con la que trabajó. La oportunidad de conocer a Paris Hilton surgió cuando esta organizó una fiesta en honor al reality ‘Hijos de Papá’, que contaba con Patricia como invitada.

"Yo no soy como Cristina Tárrega, que le lame el culo. Me parece usted la peor persona que ahora mismo tiene España; me parece la peor presentadora que tiene España; me parece bajuna, asquerosa, rancia"



Pero ayer, Donoso decidió cargar sin piedad contra la presentadora: “Yo no soy como Cristina Tárrega, que le lame el culo. Me parece usted la peor persona que ahora mismo tiene España; me parece la peor presentadora que tiene España; me parece bajuna, asquerosa, rancia. Has dejado en la calle a 200 personas”.