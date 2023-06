Con la duda en el aire de si la boda de Kiko Hernández y Fran Antón ha sido real, o tan solo una estrategia del colaborador de 'Sálvame' para promocionar su nueva de teatro, llamada 'Casarse está sobrevalorada', continuamos recibiendo imágenes de la fiesta con la que la pareja habría celebrado su amor con sus seres queridos.

Tras formalizar su relación (presuntamente) ante notario hace unos días, este sábado los 'recién casados' festejaban por todo lo alto su felicidad con una polémica ceremonia en el Bingo Las Vegas. Secretismo absoluto, seguridad impidiendo que la prensa realizase su trabajo, una celebración que se alargó hasta altas horas de la madrugada y ninguna imagen de los novios, que habrían esquivado a las cámaras en uno de los días más especiales de su vida.

Un 'sí quiero' que la pareja continuaba celebrando con sus familiares y amigos más cercanos -entre los que no había ninguno de sus compañeros de 'Sálvame'- este domingo en el chalet que Kiko posee en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid.

Europa Press ha sido testigo de excepción de la 'reboda' con la que el tertuliano ha puesto el broche de oro a su 'sí quiero' a Fran Antón. Una fiesta en la que no ha faltado la música a todo volumen, las risas y los seres queridos de la pareja, que llegaban en coche a la casa de Kiko jugando al despiste: "Nosotros no venimos de ningún sitio. ¿No estáis cansados?" afirmaba uno de los invitados, mientras otro evitaba revelar con un "no sé, no sé" cómo estaban los recién casados.

Después de 72 horas en silencio, Kiko ha respondido por fin a las llamadas de 'Sálvame' este lunes y, antes de su esperado regreso al programa, ha dejado dos impactantes titulares: "No se trata de la promoción de ninguna obra de teatro y no existe ningún tipo de exclusiva", como se rumoreó tras salir a la luz que la pareja iba a contraer matrimonio.

En pocas horas el colaborador reaparecerá en su programa y por fin responderá a la pregunta que más nos hemos hecho en los últimos días: ¿Se ha casado con Fran Antón? A pesar de que Kiko es impredecible, todo apunta a que por fin hablará abiertamente de su relación y confirmará que ya es un hombre casado.