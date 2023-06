Pocas veces hemos visto a Karlos Arguiñano, el cocinero de Antena 3, lanzando directas a otros compañeros de la cadena, pero en este caso estaba más que justificado. Y es que el cocinero lanzó un zasca a los compañeros de El Hormiguero por unas declaraciones que se hicieron en el programa: "A cebolla no me gana nadie".

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos del país. Además, es uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. Ha pasado ya por varias cadenas tras las varias décadas que lleva en televisión. El chef se caracteriza por su buena cocina y por su humor, el cual a veces no sienta demasiado bien a la audiencia. Pero a pesar de ello, el vasco maneja muy buenos números de audiencias. Además, Arguiñano ha lanzado varios libros los cuales se han colado entre las listas de éxitos de los más vendidos en la categoría culinaria en nuestro país. Mucha gente trata de emular sus recetas en casa y aplicar los trucos que el de Zarautz ofrece.

Pero no es la primera polémica que tiene por contar un chiste, y no es la primera tampoco que el cocinero de Zarautz se ve obligado a pedir perdón. En esta ocasión, el chiste que ha contado ha tenido repercusión en las redes al ser un tema de especial relevancia en la actualidad. Arguiñano se ha arrancado a contar un chiste sobre las mujeres: "¿En qué se parece un circo al corazón de una mujer? En que siempre hay sitio para un payaso más", comenzó diciendo el afamado cocinero, que prosiguió: "Cómo somos los hombres", bromeó. Las redes no dan crédito al comentario y se han sorprendido: "Suelta eso y se la pela, es el mejor", escribe un usuario.

Polémica

Pero en esta ocasión la polémica no tuvo que ver con el propio Arguiñano, sino con El Hormiguero, donde lanzaron una afirmación al asegurar que los ojos no picaban cuando cortabas cebollas con los bigotes. "Esto no lo sabe ni Arguiñano", aseguraron. Así que el cocinero, cuando tuvo oportunidad, le dio un zasca a sus compañeros asegurando que "cuidado que a cebolla no me gana nadie".