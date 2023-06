La lista de concursantes de '¡Vaya vacaciones!' continúa aumentando. Telecinco anunció anoche en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' la participación de Aguasantas, una de las principales enemigas de Raquel Bollo, junto a su novio Juan José Peña. De esta forma, ambos se unen al resto de concursantes confirmados hasta la fecha: Miriam Corregüela, Isabel Hurtado, Makoke y Javier Tudela.

Aguasantas y Juan José son expareja de Manuel Cortés y Alma Bollo, respectivamente. Y precisamente, los dos hermanos se enteraron ayer en directo de que ambos pondrán rumbo al nuevo reality presentado por Luján Argüelles, que será una de las principales apuestas veraniegas del canal.

"Necesitamos entrar en '¡Vaya vacaciones!' porque nuestros ex han participado en 'Supervivientes' y hemos tenido unas situaciones muy estresantes. Se nos ha cuestionado como pareja", aseguraba Juan José en el vídeo de presentación. Aguasantas, por su parte, se mostraba en esa misma línea: "Hemos vivido situaciones muy incómodas".

Después de ver las imágenes, Alma no pudo contener una carcajada. "Vaya vacaciones que necesito yo, Carlos", le dijo al presentador de 'Supervivientes', que también quiso conocer la opinión de Manuel Cortés. "Yo lo único que tengo que decir es que la gente se retrata sola", comentó el hijo de Raquel Bollo.

Además, Cortés también se mostró sorprendido por la justificación que había dado la pareja para concursar en el programa: "Necesitamos entrar en ¡Vaya vacaciones' porque nuestros ex han ido a 'Supervivientes'... Me parece increíble, de verdad". "La presentación me ha encantado", ironizó Alma: "Los conocemos mucho, sobre todo España. Somos los ex y bueno, pues eso, pues nada".